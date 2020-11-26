外卖员写字楼送餐被收3元代送费 网友：物业遭人恨是有原因的

通过手机App点一份外卖已经成为人们生活中很常见的事情，但是也因为快递送餐业务的兴起，导致了一些从前没有的新矛盾。网友爆料称深圳喜年中心写字楼不让外卖员乘电梯，外卖员写字楼送餐被收3元代送费，此消息引发网友热议，这到底是怎么回事呢？



外卖员写字楼送餐被收3元代送费

凭什么外卖员写字楼送餐被收3元代送费，原来涉事方深圳喜年中心写字楼的喜年中心物业回应称，此规定是为了维持秩序，因为外卖员为了赶时间经常会有抢电梯插队的情况。因此统一让外卖员乘坐货梯，收3元代送费是给外卖员多一种选择。

外卖员写字楼送餐被收3元代送费也是出于解决问题的好心，但是因为涉及到收费确实让事情就变了性质。因为在中午高峰时段如果有送餐人员走客梯确实对写字楼的租户和业主造成了极大的影响，因此很多写字楼规定快递不允许上楼，或者只能走货梯或专用通道。



外卖员写字楼送餐被收3元代送费

但是外卖员写字楼送餐被收3元代送费尚属罕见，因为物业是否有权利收取这比费用都是一个值得商榷的事情。况且送餐员每送一餐是否能赚3元都是问题，如果不是面临超时罚款，相信每个快递员都不会花费这3元钱的。物业如此做法，有趁人之危的嫌疑。

外卖员写字楼送餐被收3元代送费，美其名曰收3元代送费是给外卖员多一种选择。针对这样的行为，有网友表示：近些年物业行业屡屡被曝出各种丑闻，物业遭人恨都是有原因的！也有网友表示，如此做法纯属就是“雁过拔毛”。



外卖员写字楼送餐被收3元代送费

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