南方暖气片销量同比增长300% 南方没有暖气并非因为不冷

近些年随着人们生活水平的提高，南方是否需要暖气也成为每年冬天的话题。人们说北方人过冬靠的是暖气，南方人过冬靠的是一身正气，其实南方的冬季也是很冷的。近期有消息称，南方暖气片销量同比增长300%，这就足以说明南方过冬其实同样需要暖气的。



南方暖气片销量同比增长300%

南方暖气片销量同比增长300%的消息为何会如此引发关注，甚至登上了各大热搜榜呢？这足以说明这是很多南方朋友的切身需求。现在生活水平提高了，何必只靠这一身正气生抗着过冬么，尤其是随着天然气入户的普及，南方城市安装暖气和地暖越来越流行了。

而说到南方没有暖气的问题，其实这还是有一段历史原因的。中国气象局曾经针对这个问题进行过解读，在新中国成立初期，我国北方主要参照苏联模式，初步建立了住宅锅炉集中供暖体系。也是在那个时期，我国开始划定南北集中供暖的界限。



南方暖气片销量同比增长300%

由于新中国成立之初经济水平落后，能源紧缺，在节约经济成本的前提下，优先考虑了气候寒冷的北方地区。因为南方的冷虽然刺骨，但是不足以致命。但是如果在东北地区如果冬天没有暖气，在零下几十度的天气下，这绝对是会要人命的，靠仙气都扛不住的。

关于南方没有暖气，目前流传着多个版本的故事，最主流的一种是以秦岭-淮河为界划定南北供暖线，主要依据是苏联的气候计算方法规定：室外温度5℃以下定义为冬天。因此，只有累年日平均气温稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天被界定为集中供暖的地区。



南方暖气片销量同比增长300%

这种计算方法的缺陷在于，只考虑大气温度，并没有考虑湿度、风速等可能影响人体感温度的因素。从气象学角度看，湿度对体感温度影响较大，湿度每增加10%，人体感受到的温度则降低1℃。这也就解释了南方看似温度不低，但体感却十分刺骨的阴冷了。

而在随后的数十年当中，随着中国的经济发展，尤其是南方城市经济更快崛起，因此空调逐渐进入了更多的家庭。相对于安装暖气而言，安装空调无疑要简单和灵活更多。最关键的是，空调的压缩机还具备抽湿的功能，这对于改善潮湿阴冷有很大的帮助。



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但是相对于暖气而言，空调的取暖方式也存在一些弊端，首先耗电成本其实相对于天然气或集中供暖还是存在成本略高的问题。而且空调是风暖直吹的方式，并没有暖气来的自然舒服。尤其是地暖的采用，让冰冷的地面变得温暖舒适，提升了生活品质。



那么回到今天的主题，为什么南方暖气片销量同比增长300%能够成为近期热议的话题呢？其实这还是跟我们国家的经济发展水平不断提升有着直接的关系。正如此前所言，很多南方老房子要想改造暖气或铺设地暖这绝对是个大工程，不如空调简单方面。



南方暖气片销量同比增长300%

而南方暖气片销量同比增长300%的消息则说明，经过了二三十年的发展，当初首批商品房用户基本已经到了重新装修或者换房子改善居住的集中期了。人们的生活水平提高了，有钱换了新房子，自然要考虑一下安装暖气的问题了。

这或许就是南方暖气片销量同比增长300%的真实原因。

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