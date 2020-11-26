科比生前谈马拉多纳：他是我偶像，可恨的2020夺去我们太多

球王马拉多纳去世的消息刷爆了全球的热闻榜，这位极具传奇色彩的球星陨落的消息，让人们在感叹生命脆弱无常的同事，也想起了同样在今年遭遇不幸而身故的NBA球星 科比·布莱恩特。科比生前谈马拉多纳：他是我偶像。没想到这可恨的2020把他们都夺去了。



科比生前谈马拉多纳：他是我偶像

或许很多90后乃至00后都对球王马拉多纳的认知并不很深，但是年青一代却不可能不知道科比。作为近些年大红大紫的NBA球星，科比在国内可谓圈粉无数。基本上科比和马拉多纳分别代表了两个不同时期球迷们的精神领袖，而此刻在2020年他们都殒没了。

科比生前谈马拉多纳，他是我偶像，这句话如今再度被球迷们谈起。据ESPN报道，科比曾经在一次采访中表示，马拉多纳是童年时期的偶像，他非常崇拜马拉多纳。除了他们都是运动明星之外，很多网友似乎很难在他们之间找到相同点，其实这里面还有一段故事。



科比生前谈马拉多纳：他是我偶像

之所以科比生前谈马拉多纳：他是我偶像，是因为科比小时候是在意大利长大，而那个时候马拉多纳正好为意甲的那不勒斯效力，在意大利全国掀起了马拉多纳的狂潮，因此科比喜欢球王马拉多纳不无道理。而且从年轻上来讲，他们两人也存在更甚的关联。

之所以科比生前谈马拉多纳：他是我偶像，还有一个原因就是科比出生于1978年，属于70后和80后之间的位置，所以很多70后和80后都非常喜欢科比，因为他们是一代人。而在这代人成长的过程中，正式足球风靡全球的黄金期，而在这个时期马拉多纳的风头无人能及。



科比生前谈马拉多纳：他是我偶像

或许是因为英雄爱英雄，其实马拉多纳对科比也惺惺相惜，尽管他们的年轻相差很大。但是对于科比这个后起之秀，老马也是非常尊敬。今年年初科比去世后，马拉多纳曾发文悼念科比，写道：我对科比和他女儿以及同乘人员感到遗憾。再见，传奇！

马拉多纳还曾说过，科比是和自己一样伟大的运动员。后面并配上一张带有翅膀的科比的照片。无论是科比生前谈马拉多纳：他是我偶像，还是马拉多纳对于科比的喜爱和尊敬，这些都足以成为两代球迷们最伤心的痛，这可恨的2020年夺去了我们太多宝贵的东西。

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