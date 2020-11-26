特朗普宣布赦免前国家安全顾问 被指滥用职权抹去污点

11月26日，特朗普宣布赦免前国家安全顾问的消息曝出再度引发世界哗然。特朗普发推表示“我很荣幸地宣布，迈克尔·T·弗林将军被完全赦免。祝贺@GenFlynn和他美好的家庭，我知道你们现在将有一个真正美妙的感恩节！”特朗普宣布赦免前国家安全顾问，引发批评。



特朗普宣布赦免前国家安全顾问

特朗普宣布赦免的这位前国家安全顾问名叫迈克尔·弗林，是特朗普当选后任命的首位总统国家安全事务助理，也是“通俄”调查特别检察官罗伯特米勒调查的关键人物之一。在调查过程中，弗林承认对联邦调查局探员说谎并与米勒团队达成认罪协议，但又撤回了认罪协议。

美国司法界要员认为，特朗普宣布赦免前国家安全顾问的行为“是无根据的、没有原则的，也是特朗普总统迅速减少的政治遗产上的一个污点。”



特朗普宣布赦免前国家安全顾问

据悉，特朗普宣布赦免前国家安全顾问，这是特朗普第29次使用赦免权，这比120多年来历任美国总统使用的都要少。而距特朗普任期结束还有近两个月时间，多家美媒援引消息人士的话透露，特朗普在离开白宫之前，预计还会发布一系列赦免令。

路透社报道指出，特朗普宣布赦免前国家安全顾问事件，这是特朗普上任以来，所发布的最引人注目的一次赦免。CNN报道称，虽然特朗普依旧坚称自己赢得总统大选，而不是拜登。但此次对弗林的赦免表明了，特朗普明白自己的任期即将结束。

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