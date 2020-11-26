女子抽中林肯轿车遭主办方赖账 明盘：你能中奖纯属意外

其实关于抽奖这事儿，真真假假人们早已司空见惯，但是明摆着抽中了耍赖不给，就是个新闻了。今日一则关于“女子抽中林肯轿车遭主办方赖账”的消息迅速登上各大热搜榜单，女子抽中林肯轿车遭主办方赖账究竟是怎么回事呢？为何商家如此耍赖呢？



女子抽中林肯轿车遭主办方赖账

其实女子抽中林肯轿车遭主办方赖账事件要追溯到2019年，上海的罗女士经朋友邀请参加了某公司举办的“三八女王节”活动，并抽中了大奖，奖品为一辆真正的林肯轿车。但令罗女士没有想到的是，活动结束后，主办方告知罗女士，活动出现了纰漏。



女子抽中林肯轿车遭主办方赖账

而所谓的纰漏，就是原本原本是内定给员工的，没想到因为某种原因被罗女士抽中了，只能送给罗女士一个车模“以资鼓励”。从轿车到车模，这落差也太大了，想想曾经罗女士激动万分上台领奖，对活动主办方表示感谢，并且还发布了朋友圈，告诉了亲朋好友，如何下台。

而更令罗女士感到无法接受的，是女子抽中林肯轿车遭主办方赖账的行为。罗女士对“女子抽中林肯轿车遭主办方赖账”的事件很是气愤，与活动主办方协商无果后，罗女士向法院提起了诉讼。就算不要回这辆车，也要出这口气。



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最终，女子抽中林肯轿车遭主办方赖账事件终于有了结果。近日，上海市第一中级人民法院做出终审判决，活动主办方需按照约定向罗女士交付一辆林肯轿车。虽然罗女士获得了最终的胜诉，但是按照时间看，罗女士这一年估计也没少折腾吧。

虽说女子抽中林肯轿车遭主办方赖账事件获得了圆满的解决，但老百姓打官司的成本确实太高了，真心地耗不起。网上的吃瓜网友也发表了自己的看法，“法院干的漂亮”、“宁可说出潜规则，也不想兑现奖品承诺，公司脸面还要不要？”，但谁懂罗女士的艰辛呢。



女子抽中林肯轿车遭主办方赖账

加入是你遇上“女子抽中林肯轿车遭主办方赖账”这种事，你会拿起法律武器捍卫自己的权益吗？如果奖品不是加之很高的小汽车，估计很多人都放弃了吧~好吧，醒醒，能不能中奖都是问题，没看主办方都明盘了，我们这是暗箱操作，你能中奖纯属意外。

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