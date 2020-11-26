球王马拉多纳心脏骤停去世 为什么他的离世能刷爆朋友圈

相信今天早上很多人醒来一刷朋友圈，发现都被球王马拉多纳心脏骤停去世的消息刷爆了。或许很多90后乃至00后都对球王马拉多纳的认知并不很深，为什么他的离世能够让这么多人缅怀呢？为什么他的离世能刷爆朋友圈呢？尽管他的一生充满了太多争议。



球王马拉多纳心脏骤停去世

球王马拉多纳心脏骤停去世的噩耗传来，也让人们回忆起这个曾经叱咤全球足球界的枭雄岁月。11月25日，阿根廷足球传奇迭戈-马拉多纳的发言人塞巴斯蒂安-桑奇宣布，不久前庆祝完60岁生日的马拉多纳在布宜诺斯艾利斯郊外家中因心脏骤停而与世长辞。

有人说球王马拉多纳是绝世的天才，也有人说球王马拉多纳是混世魔王，也有人说球王马拉多纳是足球流氓，但是几乎没人否认，马拉多纳是真真正正的一代“球王”！他是1986年带领阿根廷队夺得世界杯冠军的一代球王，他为阿根廷国家队出战91场，攻入34球。

而提到马拉多纳，人们最为津津乐道的“故事”还是他“上帝之手”的由来。1986年6月22日，在墨西哥世界杯1/4决赛阿根廷对阵英格兰的比赛上，马拉多纳用手把球攻入了英格兰队的球门，并且裁判判定进球有效，这就是著名的“上帝之手”事件。



球王马拉多纳心脏骤停去世

如今球王马拉多纳心脏骤停去世的噩耗传来，很多老球迷的思绪仿佛也早已回到了1986年世界杯。在当届半准决赛中，他以一颗争议手球带领阿根廷队以2比1击败英格兰队；也以8次助攻纪录成为该届世界杯的助攻王。在2001年更被国际足总评价为世纪球王。

马拉多纳被认为是二十世纪最伟大的足球运动员，他不仅拥有南美球员精准的脚法和极其娴熟的带球技术，大局观也非常出色。在任何时候他都是球队的灵魂，因为他的出现就可以把球队整体调动起来。看过他的比赛，就会被他的热血和精妙所感染，就会为他疯狂呐喊。

迄今为止，马拉多纳是被公认的两大球王之一。球王马拉多纳心脏骤停去世，也让人们回想起了他身上的魔鬼的一面。在1994年世界杯他因兴奋剂事件，被判罚禁赛15个月，之后事业受挫。多年的吸毒、暴饮暴食和酗酒中断了马拉多纳的职业生涯。



球王马拉多纳心脏骤停去世

马拉多纳辞世的消息传出后，人们回想起的更多是他的传奇人生。虽然充满了争议也存在诸多的污点，但是球王马拉多纳心脏骤停去世，让人无不叹息“上帝之手”的陨落。

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