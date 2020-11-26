TikTok出售令期限再次延长7天 推迟两月有余何时是终点

据权威媒体报道，根据最新的一份法律文件显示，TikTok出售令期限再次延长7天，TikTok方面表示，该行政令的最新期限为12月4日。如此算来，TikTok出售令期限延长已经两月有余，这场旷日持久的闹剧何时是个头，成为很多网友心理由衷的一句感叹。



TikTok出售令期限再次延长7天

TikTok出售令期限再次延长7天并非首次出现，整个事件的起因最早可以追溯到8月5日，美国国务卿蓬佩奥曾以“国家安全”为由，宣称美国正在敦促苹果、谷歌等手机应用商店下架TikTok和微信等所谓“不可信任的”中国应用程序，这在当时引发全球热议。

而就在1天后的8月6日，特朗普签署两项行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。如果按照这个日期算来，TikTok首次面临正式封禁的如期是9月20日。

直至今日TikTok出售令期限再次延长7天，TikTok禁令已经延期超过两月有余。期间的8月14日和特朗普再次签署行政令，延长字节跳动出售TikTok时间，要求字节跳动在90天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。如此悬而未决，也让TikTok事件热度骤减，



TikTok出售令期限再次延长7天

TikTok出售令期限再次延长7天消息发布后，TikTok方面表示，该行政令的最新期限为12月4日。在美国政府的压力之下，字节跳动为敲定与沃尔玛和甲骨文的交易以将TikTok美国资产转移到新的实体中，该事件已经进行了数月的谈判，目前仍是悬而未决。

在TikTok出售令期限再次延长7天之前，有消息称字节跳动已经提交了一份旨在解决美国政府安全顾虑的新提案。该提案试图通过“创建一个新实体，由甲骨文、沃尔玛和字节跳动美国投资人全资拥有，负责处理TikTok的美国用户数据和内容审核”以解决美方顾虑。

据了解，在11月10日TikTok再度起诉美国政府后，双方又重新回到了“代运营”方案的谈判。可能反反复复的谈判生变，是TikTok出售令期限再次延长7天的根本原因。其实早在事件爆发之处，本站就曾经预计此事件如果诉诸司法程序，短时间内难有结果。



TikTok出售令期限再次延长7天

TikTok出售令期限再次延长7天，至少让TikTok可以获得更多的喘息时间，机构预测抖音及海外版TikTok目前是全球下载量最大的非游戏类应用，同时也是全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。到2021年，TikTok 活跃用户数将突破12亿。

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