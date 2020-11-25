国家出手破除老年人智能鸿沟 一则视频竟然引起国家关注

昨天，一则“老人独自冒雨交医保被拒收现金”视频引发全网热议，也让人们开始关注到老年人等特殊人群在当今智能时代所遇到的障碍犹如鸿沟。没想到仅仅相隔了一天时间，国家出手破除老年人智能鸿沟，让我们感受到了国家对于特殊人群的关爱，以及对人民群众切身生活无微不至的关注，让我们感受到了祖国的强大！



国家出手破除老年人智能鸿沟

日前，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务作出部署。国家出手破除老年人智能鸿沟，让老年人等特殊人群在不仅活的更有尊严，而且更加幸福。

国家出手破除老年人智能鸿沟的事件背景，源自11月23日，网曝湖北宜昌一老人独自冒雨交医保，因工作人员拒收现金而不知所措。视频中，工作人员告诉老人“不收现金，要么告诉亲戚，要么你自己在手机上支付”，老人当时无奈无辜的表情令网友痛心。

其实昨天“老人独自冒雨交医保被拒收现金”事件的进展之快，也早已让我们感受到了信息时代传播的速度，以及国家队特殊人群关爱的决心。就在事件爆发后的当天，医保局的工作人员快速反应上门办结业务，晚间就有国家面向老年人加强智能化终端的政策放出。



国家出手破除老年人智能鸿沟

如今国家出手破除老年人智能鸿沟，可谓一连串组合拳当中最有力度的政策。国务院办公厅印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》共涉及50个细分条例，其中每一条都是直接应对当前老年人生活痛点而给与的具体科学的指导意见。

具体来看，比如“.有条件的地区和场所要为不使用智能手机的老年人设立“无健康码通道”，做好服务引导和健康核验；”这条就切身的解决了很多老年人玩不转智能手机的痛点。为老年人开设无健康码通道，做好服务指引，减少老年人的出行障碍。



国家出手破除老年人智能鸿沟

此外，“.推进“健康码”与身份证、社保卡、老年卡、市民卡等互相关联，逐步实现“刷卡”或“刷脸”通行；”这一天也加快了疫情期间特殊人群的出行便利。比如有的老年人虽然没有智能手机，但是老年卡随身携带，互通互用亦能提升出行效率。

国家出手破除老年人智能鸿沟，不仅仅体现在疫情期间的防控方面，更涉及到平时老年人的衣食住行。比如在交通出行方面，还规定“引导网约车平台公司优化约车软件，增设“一键叫车”功能，鼓励提供电召服务，对老年人订单优先派车”提升出行便利。



国家出手破除老年人智能鸿沟

国家出手破除老年人智能鸿沟的具体政策共计50条之多，基本涵盖了老年人生活中的方方面面。但有一点值得特别提出，“将加强老年人运用智能技术能力列为老年教育的重点内容，通过体验学习、尝试应用、经验交流、互助帮扶等，引导老年人了解新事物、体验新科技，积极融入智慧社会”成为国家出手破除老年人智能鸿沟核心理念。

从一条“老人独自冒雨交医保被拒收现金”视频引发全网热议，到如今国家出手破除老年人智能鸿沟，仅仅一天的时间让我们感受到了祖国的强大自己对人民的关爱！

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