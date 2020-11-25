圆通速递被约谈并责令整改：快递成信息泄露重灾区 必须加强管理

圆通速递“内鬼”泄露40万条个人信息事件虽然风头已过，但整个事件并没有因此而结束。尽管圆通官方已经发表声明致歉，表示后续加强监管，但作为企业仍需要担负起应该承担的责任。据上海网信办微信公众号11月25日消息，圆通速递被约谈并责令整改。



圆通速递被约谈并责令整改

近日，上海市网信办网安处会同青浦区网信办、青浦公安分局、区商务委、区邮政管理局约谈了圆通公司，责令要求圆通公司认真处理员工违法违纪事件，做到信息对称、及时公开、正面应对，加快建立快递运单数据的管理制度。为圆通速递“内鬼”事件画上圆满句号。

随着圆通“内鬼”事件的爆发，暴露出快递行业成为息泄露重灾区。上海网信办表示，下一阶段，上海市网信办将依据《网络安全法》，持续深入推进网络生态综合治理，严厉打击各类违法违规行为，切实维护人民群众利益，为经济社会发展营造良好的网络环境。

大面积用户个人信息泄露事件近些年屡见不鲜，其原因无外乎黑客破解以及企业“内鬼”这两大方面。近日，警方破获一起快递公司信息泄露案件，圆通“内鬼”致40万条个人信息泄露，大量的个人重要信息被非法转卖，可气的是用户个人敏感信息就值1元钱不到。



圆通速递被约谈并责令整改

圆通速递被约谈并责令整改事件回顾：

圆通内鬼致40万条个人信息泄露案件的作案手法非常简单，不法分子与圆通快递多位“内鬼”勾结，通过有偿租用圆通员工系统账号盗取公民个人信息，再层层倒卖公民个人信息至不同下游犯罪人员。如此简单粗暴的作案手段令人惊叹，也曝出快递公司管理的不严格。



圆通速递被约谈并责令整改

圆通内鬼致40万条个人信息泄露事件起源于今年 8 月。据邯郸警方消息，邯郸市永年区某物流公司委托人报案称：其公司员工账号被本公司物流风险控制系统监测出有违规异地查询非本网点运单号信息的行为，导致大量客户隐私信息有可能泄露。

经过办案人员侦查，圆通内鬼致40万条个人信息泄露终于水落石出，嫌疑人以每日 500 元的费用租用某物流公司内部员工系统账号，团伙成员通过登录租用的系统账号进入该物流系统，导出快递信息，又通过微信、QQ 等方式卖到全国及东南亚等电信诈骗高发区。



圆通速递被约谈并责令整改

警方称，圆通内鬼致40万条个人信息泄露案件的涉案嫌疑人涉及河北、河南、山东等全国多个省市，涉案金额120余万元。邯郸市公安局反诈中心联合邯郸市永年区公安局成立的专案组于9月7日将嫌疑人张某行、高某桥、马某杰抓获。

据马某杰供述，他将收集到的信息打包卖出，每条信息单价约为1元。至此圆通内鬼致40万条个人信息泄露案件告破，这个案件给我们带来了很好的警示作用，快递企业除了保证货物安全高效投递之外，还应该做好信息安全的企业责任和社会责任。



圆通速递被约谈并责令整改

希望圆通内鬼事件不会再次发生，我们不断呼吁企业重视用户信息，但屡禁不止不得不让我们产生重新的思考，是不是企业也需要同等担责，才会引起重视呢？圆通速递被约谈并责令整改，责令要求圆通公司认真处理员工违法违纪事件，做到信息对称、及时公开、正面应对，加快建立快递运单数据的管理制度。

如今圆通速递被约谈并责令整改，也算为整个事件画上了圆满的句号，希望类似的事情不要再发生。

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