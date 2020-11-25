印度再次禁用中国APP：钉钉等43款应用中招 中使馆回应如此

TikTok被禁风波还没完全平息，印度再次禁用中国APP，中使馆进行强硬回应。据悉，11月24日，印度电子和信息技术部发布公告，宣布禁用全球速卖通、钉钉等43款中国背景手机应用程序，这让中国企业在印度市场再次受到不公平对待，引发国际热议。



印度再次禁用中国APP 中使馆回应

针对印度再次禁用中国APP，中使馆回应称：中方坚决反对印方一再以“国家安全”为借口对拥有中国背景的手机应用程序采取禁用措施。

印度再次禁用中国APP，中使馆回应：中国政府一贯要求中国在海外企业遵守国际规则、合法合规经营、尊重公序良俗，希望印方能够为包括中国在内的各国市场主体在印投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境，并纠正这一违反世贸组织规则的歧视性做法。

中印互不构成威胁、互为发展机遇，双方应在对话协商基础上，使中印经贸关系重回惠及两国民众、互利共赢的正确道路。



印度再次禁用中国APP 中使馆回应

自6月印度封禁59款中国App之后，印度将实施更严峻的封禁政策，印度宣布再禁用118款中国App。其中中国用户熟悉的吃鸡手游《绝地求生》以及较为常用的支付宝均在其中。印度宣布再禁用118款中国App，令事态再度变得紧张。

印度印度电子和信息技术部（MEIT）9月2日发布公告，宣称印度宣布再禁用118款中国App，而封禁的对象则“涉嫌参与危害印度主权与（领土）完整、印度国防、国家安全和公共秩序活动”的中国App。

在最新印度宣布再禁用118款中国App当中，包括《绝地求生》手游（PUBG MOBILE LITE）、企业微信（WeChat Work）、微信读书（WeChat reading）、名片识别软件“名片全能王”（CamCard）、百度（Baidu）、照片编辑软件“Cut Cut”、视讯应用“VooV”等。



印度再次禁用中国APP 中使馆回应

早在今年9月，印度曾宣布禁用118款中国APP，中国驻印使馆回应中方严重关切并坚决反对以“国家安全”为借口，对拥有中国背景的手机应用程序采取禁用措施，敦促印方纠正这一违反世贸组织规则的歧视性做法，为包括中国在内的各国市场主体在印投资经营提供开放、公平、公正的营商环境。

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