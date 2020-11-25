央视辟谣食物相克说法：原来被骗这么多年 快转发给爸妈看

不知道从何时起，食物相克说法在民间盛行。比如柿子和螃蟹不能同吃，否则毒性等于砒霜。近日，央视辟谣食物相克说法引发了网络上的热议，让我们更为科学的认识到了食物相克论。总而言之，抛开计量谈毒性就是危言耸听，快把央视辟谣食物相克说法分享给你的父母吧。



央视辟谣食物相克说法

央视辟谣食物相克说法并非首次，其实早在1935年，我国科学家、中国营养学会创始人郑集教授，就在民间传言较广的184对所谓“相克食物”中，选择了当时最为流行的14组食物，分别开展了人体实验和动物实验，结果无论人还是动物，一切正常。

此外在2018年的央视315晚会上，央视再一次辟谣食物相克说法。专家以螃蟹和柿子举例，表示螃蟹与西红柿在人体胃液中，螃蟹中的砷不会转变为砒霜。过度关注食物相克，会影响我们摄入食物的多样性，食物相克传言是站不住脚的。



央视辟谣食物相克说法

而提起食物相克说法，很多民众一直深信不疑，甚至还有被印刷出来的食物相克表，被很多家庭奉为“圣旨”张贴在家里。人们之所以对食物相克说法深信不疑，其实并非是近些年科普做得不到位，其实有一些还是古人经营的总结，另外人们抱着宁可信其有的想法。

关于食品方面的谣言，传播总会有这样或者是那样的规律，每到特定季节到来的时候，总会有一些从前流传过的谣言被重新翻了出来，又被套上了新的马甲热炒一番。央视辟谣食物相克说法，就是一个作为典型的案例。央视屡屡辟谣，但很多人就是深信不疑。

因为确实有些时候我们因为同吃了一些事物导致一些问题的出现，那么又该如何科学解释这些问题呢？



央视辟谣食物相克说法

1. 食物不洁

由于食物清洗不干净，加热不彻底，食物感染的病菌会入侵人体造成腹泻等不适。例如有一条食物相克说墨鱼和茄子同食会造成霍乱。而其实霍乱是由于霍乱弧菌感染引起的急性肠道传染病，而这种霍乱弧菌经常污染的食物就是鱼虾蟹等水产品。

2. 食用方式不当

一些食物虽然已经被食用多年，但依然会有很多人因为食用不当而发生食物中毒等不适症状。豆浆、四季豆等五种非常常见的食物，煮不熟都很可能中毒，处理不好甚至会有生命危险。

3. 乳糖不耐受

例如香蕉和牛奶同食会腹泻，其实这就是因为乳糖不耐症。乳糖不耐症是因为部分人群缺少由小肠细胞分泌的乳糖酶，无法分解牛奶蛋白而引起的一种症状。

4. 肠易激症(IBS)

肠易激综合征指的是一组包括腹痛、腹胀、排便习惯改变和大便性状异常等表现的临床综合征，持续存在或反复发作，并且经检查排除可以引起这些症状的器质性疾病。

这是最常见的一种功能性肠道疾病。这些得了肠易激综合征的人群无论吃了什么，都有可能产生腹部不适，并因此怀疑那些食物搭配，认为它们存在「相克」。

5. 食物过敏

比如海鲜过敏、花生过敏、鸡蛋过敏等等。吃了某种食物后，突然发生恶心、腹痛和呕吐的症状，或者全身起满了大大小小的红色疱疹，这就是食物过敏的典型症状。

所谓食物相克的症状，只是驴头套马嘴啦。如今央视辟谣食物相克说法，快分享给你的家人吧~

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