国药集团已提交新冠疫苗上市申请 钟南山：国产和进口都差不多

11月25日消息，受到国药集团已提交新冠疫苗上市申请的影响，新冠疫苗再度成为热门热议的话题，因再度引发资本市场的狂欢。据悉，中国国药集团有限公司副总经理石晟怡表示，中国国药集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。



国药集团已提交新冠疫苗上市申请

谈到国药集团已提交新冠疫苗上市申请的话题，国药集团董事长刘敬桢表示：

“到目前为止我们的各项进展，无论从研发、临床实验还是生产以及紧急使用，在各个方面全部领先于全球。在紧急使用方面，我们现在已经在近百万人上进行使用，没有接到一例严重不良反应的报告，只有个别的有一些轻微症状。”故此，国药集团已提交新冠疫苗上市申请。

据悉，早在今年的11月11日，国药集团中国生物新冠疫苗Ⅲ期临床正在阿联酋、巴林、埃及、约旦、摩洛哥、秘鲁、阿根廷等国家顺利推进，并已进入最后的冲刺阶段，接种志愿者超过5万人，样本人群覆盖125个国籍，为国药集团已提交新冠疫苗上市申请创造基础。

随着国药集团在多国进行的新冠疫苗Ⅲ期临床试验现已接近尾声，试验各项数据均好于预期。国药集团中国生物将严格按照相关程序推进疫苗研发，不会省略任何一个研发环节，确保提供安全性最好的疫苗。最终，国药集团已提交新冠疫苗上市申请。



国药集团已提交新冠疫苗上市申请

而在此前不久，辉瑞的疫苗是跟德国BioNTech联合研发的，基于mRNA技术，之前公布了III期临床的初步结果，接种疫苗者和接受安慰剂者之间的病例划分表明，在第二次注射后7天，疫苗有效率超过90%，随后这一数据又被更新至最终的94.5%。

随着国药集团已提交新冠疫苗上市申请的消息传出，以及辉瑞等进口疫苗的也即将上市的情况来看，人们开始普遍关心起国产的新冠疫苗和进口疫苗到底有什么区别，哪个更为先进可靠的话题。其实关于这个问题，此前不就钟南山就曾经表态。

钟南山表示，目前，新冠还有很多主要问题没有解决，新冠疫情发生的规律还没有摸清，溯源尚未完成，也没有极具针对性且非常有效的药物。国外辉瑞疫苗能阻止90%的感染，中国的疫苗研发也在差不多水平，但要有了第一阶段试验结果才能公布。



国药集团已提交新冠疫苗上市申请

随着美国疫苗及英国疫苗相继公布确切有效率，市场也开始关注中国疫苗何时公布有关疫苗的有效性数据，毕竟根据世卫组织的统计，中国已有4款新冠疫苗进入了三期临床试验，在全球疫苗研发中走在前列。如今国药集团已提交新冠疫苗上市申请，更进一步。

除了国药集团已提交新冠疫苗上市申请之外，中国已进入三期临床试验的疫苗，在2021年将达到19亿剂的产量，满足本国需求的同时，还可向别国提供。

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