疫情后科技崛起家电复苏 中国经济驱动力加速转型

虽说手机、电脑、家电、新能源汽车都属于大科技的范畴，但不同时代推动中国经济发展的核心驱动力也在不停切换。如果说过去三十年房产家电等传统行业吃透了改革开放人民生活水平提高的红利，那么在疫情的催化作用下，新科技产业驱动力正在快速崛起取而代之。



26公司财报冰火两重天

今日，有媒体收集整理发布了中国26家电子家电公司2020年前三季度业绩，整体来看传统家电行业表在后疫情时代整体出现了复苏的迹象。大部分耳熟能详的家电品牌前三季度整体出现不同程度的亏损或利润下降，但是单独看三季度业绩则普遍出现回暖。



比亚迪三季度利润暴增1362.66%

而与传统行业形成反差的，则是一路高歌猛进的手机电脑产业链以及新能源汽车等科技公司。以华为、联想、小米为例，前三季度总和均出现稳步增长，第三季度疫情得以控制后，再次呈现了新一轮的爆发。此外比亚迪三季净利暴增1362.66%，表现最为抢眼。

资本市场早已提前启动

资本市场不仅是经济的晴雨表，也是趋势变化的风向标。早在这些公司发布三季度财报之前，我国A股市场早已发生了翻天覆地的变化。以这次疫情为拐点，突如其来的疫情曾导致泥沙俱下，但手机产业链、半导体芯片、新能源汽车却更快反弹并再创新高。



小米股价年内涨幅超150%

粗略统计，比亚迪股价从去年同期至今最高涨幅超过300%，小米公司的港股股价年内涨幅也超过150%。代表中国科技新势力的公司不仅快速摆脱疫情，反而因疫情的洗牌和催化作用推升至历史新高。反观仍趴在地上的地产和家电股，形成了鲜明的对比。

经济驱动核心完成切换

如果一句话形容过去中国的经济发展，大致可比喻为“买房子配家电”，因此过去成就了万科、保利、美的、格力等这些传统经济的巨无霸。而如今在疫情肆虐和美国封禁双重考验下的中国智造正仿佛涅槃重生一般快速崛起，表现出了强大的内生力，大势已然形成。



2020年11月25日全球疫情数据

疫情改变的不是核心切换的逻辑，而是加速了趋势转换的速度。当世界范围内疫情仍在肆虐蔓延，中国疫情得以快速有效控制给中国科技产业崛起以及中国智造走向世界创造了历史性机遇。疫情更像是阀门，让中国经济驱动内核从传统行业快速切换到中国智造。

过去谈中国智造，是一个美好的愿景。而如今谈中国智造，正在快速崛起的正当时。

附：中国26家电子家电公司2020年前三季度业绩

华为发布基于国际财务报告准则未经审计的2020年三季度经营业绩。2020年前三季度，公司实现销售收入6713亿元人民币(约1004亿美元)，同比增长9.9%，净利润率8.0%。2020年前三季度业务经营结果基本符合预期。

工业富联发布三季报，2020年前三季度公司实现营收2825.77亿元，同比增长0.96%；净利88.05亿元，同比下降13.54%。公司第三季度营业收入1059.22亿元。

联想集团发布2020/2021财年中期业绩。第二财季营收145.19亿美元(约950亿人民币)，同比增长7%，公司权益持有人应占溢利3.1亿美元，同比增长53%。截至2020年9月30日止六个月，联想集团营收278.67亿美元，同比增长7%，公司权益持有人应占溢利5.23亿美元，同比增长44%。其中，个人电脑和智能设备业务收入同比增长8.8%达220.65亿美元；移动业务集团收入26.12亿美元同比下降13.3%。数据中心业务集团收入同比增长15.0%至30.91亿美元。

小米集团发布2020年第三季度财报。季度总收入达到人民币722亿元，同比增长34.5%。经调整净利润达到41亿元，同比增长18.9%。智能手机部分收入476亿元，同比增长47.5%；智能手机出货量4660万部，同比增长45.3%。互联网服务收入58亿元，同比增长8.7%。AIoT与生活消费产品部分的收入181亿元，同比增长16.1%。第三季度小米境外市场收入创单季度历史新高，同比增长52.1%，达到398亿元。

海尔智家发布三季报显示，2020年前三季，海尔智家实现营收1544.1亿元，同比增长2.78%；归母净利润63亿元，同比减少17.23%。其中，第三季实现收入586.8亿，同比增长16.9%；归母净利润35.2亿元，同比增长37.8%。

海尔电器公布，公司2020年前三季度累计实现收入569.2亿元人民币，同比增长2.6%。经调整经营利润25.66亿元，同比减少14.5%;公司股东应占溢利26.55亿元，同比减少56.6%。第三季度，集团收入录得218.4亿元，同比增长18.1%，其中洗衣机业务收入增长18.7%，热水器及净水机业务增长16.0%，渠道服务业务增长16.4%。

美的集团发布三季报显示，2020年前三季美的集团实现营收2167.6亿元，同比减少1.9%；归母净利润220亿元，同比3.3%。其中，第三季营收776.9亿元，同比增长15.7%；归母净利润80.9亿元，同比增长32%。

格力电器发布2020年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入1258.89亿元，同比减少18.80%；归属上市公司股东净利润136.99亿元，同比减少38.06%。第三季度实现营业总收入568.66亿元，较上年同比下降2.52%；实现归母净利润73.37亿元，同比下降12.32%。

京东方A披露三季报，公司2020年前三季度营业收入1016.9亿元，同比增长18.63%；前三季度净利润24.75亿元，同比增长33.67%。其中，第三季度净利润13.4亿元元，同比增长629.30%。第三季，京东方实现营收408.2亿元，同比增长33.04%；归母净利润13.4亿元，同比增长629.3%。

TCL科技披露三季报，2020年前三季度实现营收487.1亿元，上年同期数据按重组后同口径计算，营收同比增长18.4%；TCL华星实现营业收入323.8亿元，同比增长31.9%。实现净利润20.25亿元，同比下滑21.42%；2020年公司推动教育网业务重组，实现收益2.34亿元，两报告期剔除资产重组收益后归属于上市公司股东的净利润同口径同比增长28.9%。其中，第三季度收入193.77亿元，比去年同期增长28.87%，净利润8.17亿元，比去年同期增长41.94%。

TCL电子发布截至2020年9月30日止3个月及9个月未经审核的业绩报告(数据不含电视机代工业务)。第三季度实现营业收入146.8亿港元(约124亿元人民币)，同比增长76.6%；扣非后归母净利润3.6亿港元。2020年前三季度，公司实现营业收入318.3亿港元，同比增长22.0%；扣非后归母净利润达8.1亿港元，同比增长56.6%。第三季度TCL品牌电视机销量达724万台，同比增长49.7%。前三季度累计销量达1,732万台，同比增长14.4%。

四川长虹发布三季报业绩公告，公司2020年1-9月实现营业收入643.83亿元，同比增长3.49%，归属于上市公司股东的净亏损1.31亿元，跌幅进一步收窄。其中，第三季度归属于母公司股东的净利润1.3亿元。

海信家电2020年第三季度报告显示，前三季度营收348.66亿元，同比增长29.09%；归属于上市公司股东的净利润10.02亿元，同比下降25.70%。7-9月实现营收137.79亿元，同比增长70.96%，净利4.99亿元，同比增长28.19%。

海信视像发布2020年三季度报告，前三季度营收274.80亿元，同比增长16.23%；归属于上市公司股东的净利润5.75亿元，同比增长117.42%。

立讯精密披露2020年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入595.28亿元，同比增长57.33%；实现归属于上市公司股东的净利润46.80亿元，同比增长62.06%。第三季度营收为230.76亿元，同比增长40.75%；净利润为21.42亿元，同比增长54.54%。

浪潮信息披露三季报，公司2020年前三季度实现营业收入455.03亿元，同比增长19.02%；净利润6.28亿元，同比增长21.37%。

海康威视公告公司2020年第三季度营业收入为177.50亿元，较上年同期增长11.53%；归属于上市公司股东的净利润为38.15亿元，较上年同期增长0.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35.76亿元，较上年同期减少2.48%。2020年前三季度营收约420.21亿元，同比增长5.48%；净利润约84.39亿元，同比增长5.13%。

紫光股份发布三季度业绩，2020年前三季度营收约413.61亿元，同比增长8.98%；净利润约12.96亿元，同比增长4.32%。

比亚迪电子公布，截至2020年9月30日止9个月，公司营业额515.17亿元人民币，同比增长34.16%；母公司权益拥有人应占溢利43.34亿元，同比增长322.23%。三季度单季度营业收入201.31亿元，净利润18.61亿元。比亚迪电子前三季度的业务构成主要包含了以结构件和组装为主的手机笔电业务、新型智能产品、汽车以及医疗防护产品。前三季度医疗防护产品营收接近130亿。

欧菲光发布三季度业绩公告，2020年前三季度营收约370.59亿元，同比下降2.20%；净利润约7.39亿元，同比增长309.21%。第三季度实现营业收入135.95亿元；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长48.44%。前三季度，镜头出货量为1.32亿颗，同比增长29.28%；摄像头模组出货量为5.53亿颗，同比增长21.81%。

歌尔股份披露三季报，公司2020年前三季度实现营收347.3亿元，同比增长43.9%；净利润20.16亿元，同比增长104.71%。其中，公司第三季度实现净利润12.36亿元，同比增长167.92%。

深康佳公布2020年三季度业绩。今年前三季度，公司实现营收298亿元，同比减少28.5%。实现归母净利润同比增长36.6%至6.2亿元。其中，第三季营收122.8亿元，归母净利润同比增长432.8%至5.2亿元。

传音控股发布三季度财报。2020年前三季度实现净利润19.54亿元，同比增长50.23%；实现营业收入249.71亿元，比上年同期增长48.15%。

中芯国际公告截至2020年9月30日止三个月的综合经营业绩。三季度公司收入继续创新高，达76.38亿元人民币，同比增长31.7%。归属于上市公司股东的净利润为16.94亿元，息税折旧及摊销前利润为44.55亿元，同创历史新高。其中，14/28纳米晶圆收入占比14.6%，40/45纳米占比17.2%，55/65纳米占比25.8%。前三季度营业收入208亿元，同比增长30.2%；净利润30.8亿元，同比增长169%。

长电科技（半导体微系统集成和封装测试服务提供商）公布2020年第三季度财报。三季度实现收入人民币67.9亿元，前三季度累计实现收入人民币187.6亿元，在可比基础上三季度和前三季度累计收入同比增长分别为11.2%和33.0%。三季度净利润为人民币4.0亿元，前三季度累计净利润为人民币7.6亿元，同创同期历史新高。

大华股份布的2020年三季报显示，前三季度营业收入162亿元，同比下降1.6%；归属于上市公司股东的净利润28.3亿元，同比增长50.48%。其中，三季度净利润为14.56亿元，同比增长128.07%。第三季度单季度收入实现了12.5%的同比增幅。

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