88款APP被通报存在问题：很多都常用！

近日，广东省通信管理局委托第三方专业机构对5千多个 App进行了检测，共发现可疑 App 237个，经核查确认 App 88个。

广东省通信管理局对其中85个 App的运营方下发了《违规 App处置通知》，责令其限期改正，并通知各应用商店进行整改。这类 APP包括夸克，唯品会，迅雷，连环画，企鹅电竞，神庙逃亡2，地铁跑酷，途牛富，房贷计算器，史上最坑爹的游戏3, WiFi管家，中信证券等等。

另外，广东省通信管理局对问题突出的“捷停”“驾考之家”“凯立德导航”3个 App运营企业作出了警告和罚款的行政处罚。

据悉，查处的 APP存在两个方面的问题：

首先，应用程序和后台服务器存在“明文存储密码”“反编译”“SQL注入”等数据安全隐患。

其次，违反了用户个人信息保护条款，包括“未公开明示收集规则”“默认勾选同意隐私协议”“未列出所集成的 SDK及其采集信息”“为注销账号设置障碍”“未公开明示分享给第三方”等，侵犯了用户对个人信息处理享有的知情权、决定权，以及违反了最小必要原则提前、超需、超频索取权限或采集信息，甚至不给予必要权限不让渡等强迫行为。

受到行政处罚的“捷停车” APP侵犯用户权益的问题比较典型，其中最突出的问题就是：用户注销账号太多，不合理的障碍太多。应用程序在用户注册帐号时，只需要提供手机号码和验证码就可以完成注册，但是注销帐号时，却要求用户提供真实姓名、身份证正反面照片，甚至要求用户提供电信运营商出具的手机号码权属证明才可以接受。





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