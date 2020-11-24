医保局回应老人用现金交医保被拒 声明通篇没有一句歉意

针对近日刷爆各大社交媒体热搜的“老人用现金交医保被拒”事件，如今医保局终于给出直接回应。11月24日，秭归县委宣传部发布通报称，相关部门工作人员上门为老人办理了居民医保。相关调查正在进行中。网友显然不依不饶，表示：声明通篇没有一句歉意。



医保局回应老人用现金交医保被拒

医保局回应老人用现金交医保被拒声明如下：近日，网友关注到一位老人独自交医保的视频。事情发生后，秭归县相关部门工作人员上门为老人办理了居民医保。我们将坚持以人民为中心的服务理念，规范工作流程。相关调查正在进行中。

医保局回应老人用现金交医保被拒事件源自11月23日，网曝湖北宜昌一老人独自冒雨交医保，因工作人员拒收现金而不知所措。视频中，工作人员告诉老人“不收现金，要么告诉亲戚，要么你自己在手机上支付”，老人当时无奈无辜的表情令网友痛心。

尽管医保局回应老人用现金交医保被拒，该事件也告一段落，但是这个事件给我们带来的思考以及网络上的争议还远远没有停止。尤其是事发现场背景墙上的“为人民服务”的几个烫金大字，看起来如此金碧辉煌，与工作人员的行为形成了极大的反差。



医保局回应老人用现金交医保被拒

针对医保局回应老人用现金交医保被拒事件，本站网友反馈自身也遭遇过类似的问题。网友表示：别说老年人，我这个中年人为给爸妈交纳城镇居民医保都折腾了好几天。爸爸亲自跑到窗口不给收，说只能网上缴纳。但具体如何缴纳，到哪个网站缴纳一个说法都没有。

最终这位网友和他的家人打了几天电话才终于摸到门。他还表示：说实在话，这个时代对老人特别不友好。到了我老的时候，还不知道怎么被收拾呢。其实这位网友的反应的问题极为普遍，很多政务的细节都设定的晦涩难懂，除非专业人士一般人很难搞清楚。

针对医保局回应老人用现金交医保被拒事件，也有网友提议社区和街道的工作人员是否可以针对独居的老年人进行一些配套的行政服务，比如定期安排上门收取社保，医保报销之类的行政服务。毕竟专业的人办专业的事情，老年人大多与时代脱节，他们太难搞懂了。



医保局回应老人用现金交医保被拒

随着医保局回应老人用现金交医保被拒的最新进展，官方表示目前已经上门为老人办理。这说明当时现场没有为老人办理，确实千真万确的把老人拒之门外。另外官方声明中没有一句表示歉意的语句，一切都是这么冷静设置冰冷，也让网友感到不适。

医保局回应老人用现金交医保被拒事件，也让我们意识到我们在很多地方还有改进的空间。老人独自冒雨交医保被拒收现金中的老太太其实不是别人，可能就是将来的我们自己。

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