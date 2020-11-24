老人玩不转手机支付怎么办 网友给出两种可行解决办法

今日，一则“老人独自冒雨交医保被拒收现金”视频引发关注，并登上各大社交媒体的热搜榜。人们在对涉事单位进行一阵炮轰式的口诛笔伐之后，老年人手机难的问题该如何解决成为了更值得思考的问题。老人独自冒雨交医保被拒收现金，很多问题值得我们深思。



老人独自冒雨交医保被拒收现金

首先我们来关注一下“老人独自冒雨交医保被拒收现金”的最近进展，有记者联系了当地市长热线了解情况，对方表示她们也是刚刚接到有市民反映这件事，目前正在核实，稍后相关部门会把这件事调查清楚的，如果确实存在这种情况，也肯定会处理。

随后记者又联系了当地医保局了解此事，医保局的工作人员表示，老人独自冒雨交医保被拒收现金事件他们正在调查中。



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据湖北省宜昌市“秭归发布”微信公众号24日消息，秭归县茅坪镇人民政府通报，事情发生后，秭归县相关部门工作人员上门为老人办理了居民医保。相关调查正在进行中。

老人独自冒雨交医保被拒收现金事件源自11月23日，网曝湖北宜昌一老人独自冒雨交医保，因工作人员拒收现金而不知所措。视频中，工作人员告诉老人“不收现金，要么告诉亲戚，要么你自己在手机上支付”，老人当时无奈无辜的表情令网友痛心。



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而更令人感到讽刺的是，就在老人独自冒雨交医保被拒收现金事发现场，看着老人早已驼背的身形，以及服务窗口那“为人民服务”的几个烫金的大字，很多网友感到莫名的心酸和讽刺。老人独自冒雨交医保被拒收现金，说出了很多人的心痛，谁家没有老人呢？

既然老人独自冒雨交医保被拒收现金的事情已经发生，再多的批评也只是口舌之快，对这样的问题其实并不是偶发，又该如何解决老年人因为手机而导致的种种难题呢？为此，不少的网友在网络上出谋划策，其中有些办法或许值得相关部门去认真的讨论可行性。



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比如，有的网友建议办事窗口的人当场就应该解决问题，而不是推脱问题。既然老人不会用手机，那么现场的办事人员是否可以协助老人在手机上进行操作，这都是人之常情，而不是拒之门外。另外现场是否应该设置银行一样的信息终端，不用手机就能办理呢？

此外，也有网友提议社区和街道的工作人员是否可以针对独居的老年人进行一些配套的行政服务，比如定期安排上门收取社保，医保报销之类的行政服务。毕竟这么大岁数如果不是特殊情况，谁也不愿意费这么大力气自己只身前往服务窗口去排队办理。



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其实老人独自冒雨交医保被拒收现金留给我们的思考很多，也让我们意识到我们在很多地方还有改进的空间。老人独自冒雨交医保被拒收现金中的老太太其实不是别人，可能就是将来的我们自己。别让老人独自冒雨交医保被拒收现金再发生，太令人伤心。

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