因为浑元形意太极拳掌门人马保国的一些列恶搞视频，让马保国再次火了一把，最近听说有导演跟其签约要去拍电影了。马保国的去向暂且不谈，因其本人带火的网络用语“耗子尾汁”被抢注公司事件再引争议。耗子尾汁公司成立是否不讲武德，有人花费100万蹭热度。



耗子尾汁公司成立是否不讲武德

耗子尾汁公司成立源自马保国在短视频中表示，现在的年轻人不讲武德，来偷袭我一个69岁的老同志，这好吗，这不好。我劝这位年轻人好自为之，好好反思。由此“好自为之”被引申为“耗子尾汁”，这一网络词语瞬间爆红微博。



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值得注意的是，在“耗子尾汁”爆红网络之后，耗子尾汁公司成立也应运而生。企查查显示，海南耗子尾汁文化传媒有限公司于11月23日成立，注册资本100万，法定代表人、全资股东为陈澡龙。耗子尾汁公司成立，再度成为网友们热议的话题。



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此外还有一家养殖场也蹭了这个热度，彝良耗子尾汁养殖场同样于11月23日成立，注册资本为20万元人民币，经营者为曾盛。耗子尾汁公司成立，这些公司是不是不讲武德，乱蹭热度，成为网友的塔伦的焦点。

不过按照耗子尾汁公司成立的情况来看，第一家传媒公司注册资本100万元，验资期间账户需要冻结的，还真有人拿这么多钱出来就为蹭这个热度，小编表示无法理解耗子尾汁公司成立的这种奇葩的行为。

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