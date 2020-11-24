《流浪地球》加长版11分钟内容曝光 新画面特效太过震撼

因为疫情的影响，如今全球的电影业也可以用一片惨淡来形容了。为了渡过这个寒冬，一些经典影片的重新剪辑版在没有新片的前提下，也是影友不错的选择。11月26日，《流浪地球》加长版——《流浪地球：飞跃2020特别版》就要上映了，新增11分钟内容被抢先曝光。



《流浪地球：飞跃2020特别版》

今天上午，电影流浪地球官方微博发布了《流浪地球：飞跃2020特别版》的预告片，宣布此次心”增11分钟的片段从没有特效的绿幕素材中挑选镜头，重新剪辑。全片从剪辑到字幕、声音、特效、调色由原版人马再次创作。

从预告片35秒的视频来看，里面有大量之前没有过的画面，特效颇为震撼，场景也非常宏大。而且更加值得称赞的是，此前官方已经宣布，《流浪地球：飞跃2020特别版》的票价不超过15元，影片发行收益将全部捐献。



数据显示，《流浪地球》于2019年大年初一上映，最终票房达到了46.54亿，是2019年中国票房冠军，原本位列中国影史第二，仅次于《战狼2》，不过去年《哪吒》票房超过了《流浪地球》，目前后者排名第三



《流浪地球：飞跃2020特别版》



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