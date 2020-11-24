《魔兽世界》最新版正式上线！角色大升级

不少玩家等待多时的《魔兽世界》9.0暗影国度终于来了，暴雪已经宣布了上线的日期。

《魔兽世界》官方微博宣布，“暗影国度”已于北京时间11月24日上午7点正式上线，而新版本中，角色等级上限将从50级提升至 60 级，所有玩家都将处于同一起跑线，一起探索崭新的60级《魔兽世界》。

官方还在公告中表示，游戏将于北京时间12月10日开放“暗影国度”第一个团队副本纳斯利亚堡，玩家将勇闯德纳修斯大帝在雷文德斯的老巢。“暗影国度”第一赛季也会同步开启。

之前暴雪已经预告，即将推出《魔兽世界》新的资料片，除了要加入新的内容外，还可以性别的转换，更关键的是，还会加入光线追踪，这会导致游戏画质大幅提升。

需要注意的是，《魔兽世界：暗影国度》中RTX光追有三个等级，分别是Farr、Good、High，相当低、中、高三档，前面两档都是降低了分辨率的，High才是全分辨率光追渲染，要求自然也是最高的。

开启Good画质的光追之后，性能就跌到了50-100fps，主城中帧数更是跌至50-60fps，下滑严重。所以想要玩《魔兽世界：暗影国度》的玩家，你们的显卡要承受很大的考验了。

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