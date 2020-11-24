《魔兽世界：暗影国度》今日上线 崭新的60级封顶时代

全新的故事，全新的版本，但却重新回到60级封顶的崭新时代，这可能是《魔兽世界：暗影国度》最大的变化。《魔兽世界》官方的消息，“暗影国度”将于 11 月 24 日上线。角色等级上限将从50级提升至60级，所有玩家同一起跑线探索崭新的60 《魔兽世界》。



魔兽世界：暗影国度

经典的《魔兽世界》无需过多的介绍，这是承载了一代人青春的永恒记忆。《魔兽世界：暗影国度》是暴雪娱乐公司出品的大型多人在线角色扮演游戏《魔兽世界》的第八部资料片，由暴雪娱乐公司在2019年11月2日的暴雪嘉年华上公布，11月24日早晨7点国服正式上线。

希尔瓦娜斯·风行者毁灭性的行为已经撕开了通向死亡的道路。艾泽拉斯最坚定的守护者已经被拖入了吞噬一切的黑暗。死亡的远古之力威胁要打破枷锁，揭开现实。

一个充满了诡异与恐怖的隐藏领域，正在静候胆敢前往彼岸的勇者。暗影界是亡者的国度，是世界裂隙之中的世界，保持着生与死之间的微妙平衡。



魔兽世界：暗影国度

作为艾泽拉斯最伟大的勇士之一，你已经获得了身心都跨越至彼岸的力量，你必须调查这个阴谋来解开谜团，帮助这个世界往昔的传奇人物，并找到返回的道路……

《魔兽世界：暗影国度》将会开放一个新的世界——暗影界，《魔兽世界：暗影国度》将优化玩家的升级体验，让新玩家可以更好地为接下来的冒险做好准备。玩家需要升级到50级才能进入暗影界（新的等级上限：60级）。

游戏调整了获取经验的曲线，让玩家可以更快地迎接新的挑战。每个阶段的升级旅程都会提供更为有效的加成和力量。所有资料片区域也会变得更为灵活，它们能够在你和你好友的升到50级的过程中进行相应的调整，让你可以更轻松地体验之前没有游玩过的区域。



魔兽世界：暗影国度

你也可以用较高的等级去征服地下城，获得幻化装备或成就。

1-10级：新玩家的新旅程

新角色将会获得新手指引，了解有关艾泽拉斯的一切，包括首次体验小型地下城。

10-50级：选择你的时代

你可以游玩最新的资料片《争霸艾泽拉斯》，或者和克罗米一起返回过去，体验你想游玩的其他资料片，其中会有适合10到50级的挑战等待着你。

50-60级：进入暗影界

进入艾泽拉斯的亡者国度，与往昔的传奇并肩作战，一起守护这个世界。

满足条件的《魔兽世界》经典怀旧服玩家将免费获得一次 “暗影国度”角色直升服务，让你的一名角色拥有一次立即升至 50 级的机会。获得该次直升机会的战网通行证需要：

在 11 月 17 日前拥有至少一个《魔兽世界》经典怀旧服的 60 级角色。

在《魔兽世界》未有过满级角色，且近期没有登录过游戏。

战网通行证下任意《魔兽世界》账号未有过处罚记录。

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