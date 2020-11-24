11月3日，就在上市前的最后时刻，蚂蚁金服被上交所紧急叫停，随即在港股的上市也同步暂缓，引发行业震动。

蚂蚁集团随后发布声明，强调将继续坚持“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针。

11月23日召开的中国乌镇世界互联网大会上，阿里巴巴集团董事会主席、CEO张勇作为嘉宾发言，期间特别肯定了监管层的政策和法规是“及时且必要的”。

他说：“我们也看到为了保障互联网和数字经济更为有序健康的发展，国家有关部门正在就平台经济领域的政策和法规征求意见，我们认为这是非常及时和必要的。”

张勇表示，在数字经济发展过程中诞生出的互联网公司和平台企业，“得益于政府鼓励发展和创新的各种政策”，而在公司发展过程中，“需要有与时俱进的政策和法规来进行管理”。

他进一步提出：“发展和治理监管永远是相互促进、相互依托的关系，让平台性的企业不仅能够自身发展好，同时能够服务于整个社会的可持续的健康发展，带来更多百花齐放的创新。这不仅是国家的要求，也应该是每个有社会责任感的企业的自我要求。”

业内人士认为，作为阿里集团的“掌门人”，张勇此次公开表态，正式表明了阿里巴巴对于监管政策的支持。

至于蚂蚁集团何时能够恢复上市，目前仍无进一步消息，此前有观点认为要至少延后六个月。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：蚂蚁上市遥遥无期：阿里CEO正式表态！http://news.zol.com.cn/757/7572278.html