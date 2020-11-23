2020启智开发者大会精彩来袭 这些公开课不容错过

当今世界，新一代人工智能正在全球范围内蓬勃发展，技术落地层面开始持续深入，创新平台与智慧应用层出不穷，在数据爆炸和智能革命的背景下，开源开放更是加快了推动前沿技术创新和业界生态发展的进程，并不断成为给AI领域输送重要技术养料和创造力的核心力量。与此同时，AI开发者也逐渐成为各大企业拥抱智能化及数字化转型的关键，成为国家创新发展的新渠道，不仅催生AI新势能的崛起，创造大量新产业机会，更在世界舞台彰显了中国开源智慧的影响力。

自首届启智开发者大会在深圳举办后，便在开源领域形成了积极影响，从硬核的基础设施、海量公开的软件及数据环境、优秀的深度学习AI框架、多元化的合作模式等方面，对开发者创新进行了大力度扶持，并为其提供畅谈技术、学习创新的专属平台。源创鹏城，智汇北京!2020年12月2日-3日启智社区开发者大会将在北京·国家会议中心再次筑梦起航，洞察开源发展新趋势，聚焦探索开源的产业发展之路，大会将邀请国内AI开源领军院士亲自布道，启智社区成员华为、百度、旷视、达闼等业内尖峰企业助力本届开发者大会，共同吹响开发者集结号，围绕昇腾、飞桨、天元、云端机器人等自主AI开源项目，为开发者量身打造多样化的公开课和实操课，满足多层次学习需求，创造提升技能的机会。

释放澎湃算力，让智能无所不及

面对现如今超大规模的多样性计算新时代，提升效率、降低成本是开发者最基本的诉求。据悉，本届大会上，围绕华为昇腾开源项目将开展数场公开课，为开发者深入解读MindX SDK开发套件的应用原理、华为Atlas产品形态和昇腾AI软件栈相关基础知识、MindStudio全流程开发工具链的核心技术、以及MindSpore自身的技术创新和展示云边端全场景开发实践，真正赋能行业开发者，为创新提供多元的技术和工具，从而提升行业AI开发效率和落地效果，成就开发者的不凡。此外，课上还将介绍华为系统引领企业和开发者探索中国开源与产业智能化模式的方法，展示其在智慧交通、智慧金融、智慧城市、智慧电力、智能制造等领域的融合效果，通过AI技术的力量，真正解决各行业领域的痛点问题，帮助企业更好的实现社会价值。

开发者的船桨，迎接产业新蓝海

当科技与生活无可割离的交融，深度学习正在推动AI步入工业化大生产阶段，加速智能产业化进程的同时，给各产业带来巨大的增值空间和机遇。本届大会上，由百度承办的深度学习专场中，将围绕深度学习成为自然语言处理关键技术、深度学习现阶段所面临的对抗样本等安全挑战问题、硬件软件协同设计，带来端对端性能优化实践等领域热点话题，进行深入研究探讨。据悉，课上还将有顶级大咖分享百度飞桨的全流程工具解读，并报告飞桨生态建设进展。大会还将为开发者展示飞桨对于国内产业智能化升级的突出贡献，无人驾驶、医疗保健、城市规划、病虫害监测等，向开发者敞开拥抱创新梦想的新版图。

破局AI生产力，共筑创新源生态

开源开放是一种潮流，更是全球人工智能发展不可阻挡的重要趋势之一。作为中国AI开源新生力量，本次大会将为开发者准备精彩的旷视天元精品课，结合旷视最新研究成果和工业实践，围绕深度学习中半监督学习在计算机视觉中的应用以及现代实用化深度视觉模型两个前沿话题，结合天元深度学习框架的核心优势，展开全面解读和互动讨论。课程一方面将帮助开发者理解和学习人工智能的前沿研究、工业界应用实践以及“天元”深度学习框架对中国AI行业生态建设注入的创新力和生产动力。另一方面，将让开发者切实体会到深度学习框架天元如何使应用、算法、场景、操作系统等核心技术间更加融洽，在全球科技舞台上展示中国开源的硬实力。

云端最强大脑，遇见智慧新生活

随着5G和新型数字技术在机器人领域的持续深入，机器人从感觉认知到决策方式都得到了智能化进阶，于是云端机器人的出现成为了承载极大想象空间的智慧解决方案。本次大会达闼科技将以公开课的形式，为开发者呈现云端机器人的发展潜力，传递云端智能连接未来的远大愿景。深入解读达闼科技建立的云端大脑、神经网络、机器人本体三层架构及智能服务机器人、智能设备全方位硬件云端化改造和升级的突破创新。精彩内容的演绎将让更多开发者有理由相信数字技能能为所有人带来智慧创新的机会!更好的通过开源智慧预见美好的未来生活。

培养开源人才，共创开发者时代

AI改变世界，谁将改变AI?新基建背景下，产业互联网的浪潮滚滚而来，AI+应用逐渐成为带动国家经济增长的新引擎，因此，聚焦广大优秀开发者，建设以开源为核心的技术生态圈至关重要。本届启智开发者大会上，鹏城实验室和OpenI启智社区还将举办智慧医疗和启梦行动高校联动的专场论坛，展示开源项目助力抗击疫情的卓越成就，引领中国开源更好的走向世界。此外，现如今正是属于AI开发者的热血时代，扩大技术人才的多样性，“产教融合”培养AI的有生力量，才能更好的积蓄创新基础，尽显中国智慧源创的锋芒。

无开源，不生态。随着万物互联时代的到来，中国开源爆发正当时，协作发展更成为助力开源的基石。2020启智开发者大会真心希望和更多拥有开源理想的伙伴共同努力，交流经验、共话创新、壮大中国优秀开源项目的队伍，“码”力全开，加速AI普惠的进程。报名可通过官网入口提交报名信息成功后经主办方审核通过方为报名成功。

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