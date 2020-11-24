你的下一台电脑 可能不再是电脑

提起电脑，人们再熟悉不过。但笔者认为电脑有两层含义：广义上的电脑，指的是通过CPU或GPU运算来解决问题的软硬件系统都可以称之为电脑；而狭义上的电脑，则指的是传统台式机显示器+主机+键鼠等外设的传统PC形态。



IBM定义的电脑形态沿用40年

自1981年IBM发布首台PC以来，人们口中的电脑就一直是这个样子，而在如今近40年之后，传统PC形态或许就要走到头了。

01 你有多久没换电脑了

如果不是笔者的办公电脑偶尔会出现一些蓝屏，就连我自己也早已忽视这台配备第二代酷睿i5处理器的电脑如今已经服务超过8年之久。而就在我更换了一块SSD硬盘并重新安装了操作系统之后，看到它满血复活的状态，我又放弃了换电脑的想法，再战三年又何妨。

以上的桥段代表了传统PC在当前科技产业中的尴尬处境，简单的网页浏览和日常办公8年前的古董电脑都能应付，那么又何必花钱去升级呢？回望多年前PC产业哀嚎一片，甚至人们一度以为摩尔定律失效。其实从根本上来讲，传统PC的应用逻辑走到头了。

02 ARM带来一丝曙光

本月中旬，台积电宣布：2nm工艺重大突破，摩尔定律得以延续，并未并将继续挺进1nm工艺。诚然，如果不是ARM架构在近些年的蓬勃发展，如果不是台积电在制程工艺上的不断精进，其实传统PC时代的摩尔定律早在14nm时候就已经宣告终结了。



苹果M1让人们看到ARM与X86必有一战

如果说ARM架构的发展带来了一丝曙光，那么苹果公司最新自研ARM架构的M1处理器就好像在沉寂的死海投入了一枚深水炸弹。人们在惊呼苹果M1处理器出色性能的同时，也在感慨乃至期盼着ARM架构面对X86引发一场革命，天下苦X86久矣。

03 三端融合大势所趋

如果说苹果M1出色的性能源自更先进的5nm工艺，那么ARM架构在PC领域的反超则彻底开启了三端融合的大势所趋。所谓“三端”指的是手机、平台、电脑人们常用的三大智能终端，苹果M1的到来让ARM架构处理器一箭三雕，再次实现了大一统的局面。

其实早在苹果之前，高通早在多年前就开始通过ARM架构处理器渗透传统PC市场，只可惜高通没有苹果成熟的软硬件生态。分析认为苹果M1的巨大成功将会起到示范效应，加速ARM架构侵蚀X86架构的传统PC市场。不得不说，ARM与X86必有一场生死之战。

04 传统PC迎来巨变

如今科技发展的轴心是承载移动应用的手机，以移动为主桌面为辅成为现代人的全新应用模型。因此ARM架构在贯穿三端之后的首要好处就是一款应用可以三端通用，这无形中降低了开发者适配不同平台的成本，并且也让传统PC从应用角度迎来更移动化的转变。



未来电脑是做减法的三合一产物

此外，移动化的“心”（芯片）加上移动化的“魂”（应用）必然会令传统PC的形象发生翻天覆地的变化，以符合未来人们的应用需求。加之未来半导体制程工艺的不断迭代，以及折叠屏等新材质和新工艺的广泛应用，“傻大黑粗”的传统PC形态必然加速被潮流淘汰。

05 未来PC是做减法

可以预见的是，除了极为强调性能的专业工作站以及追求极限性能的骨灰级游戏PC还将延续传统PC形态之外，适合更多人的PC形态毕竟发生重大变化。未来的PC是轻量移动的，是实时在线的，是基于云端的，是万物互联的，也是三端融合一端的，未来PC是做减法。

如何令一台智能终端满足手机、平板、电脑的三大需求，显然是未来科技发展的主线趋势。这也便解释了为什么华为、三星、苹果这些领军企业明知折叠屏手机投入巨大甚至不惜赔上大量研发经费也要挤破头来做，因为这真的是目前最明晰的一条未来发展的主线。

回到一开始的话题，未来你的电脑仍是广义上的电脑，但它必然不再是狭义上传统电脑“傻大黑粗”的模样。因为如今我们正处在新旧两个时代的交替点，未来已经触手可及。

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