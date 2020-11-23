    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文

    大火的国产OS首次公布软件适配：终于能用了！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    进入2020年以来，统信软件旗下UOS系统在生态适配上进展迅速，支持的各类软硬件产品已经超过3800款，今天首次公布了桌面常用软件的适配进度。

    统信UOS首次公布软件适配：QQ、微信、迅雷都有了

    已经完成全部适配的有：腾讯QQ微信、企业微信、钉钉等社交软件，搜狗、华宇拼音、讯飞输入法，360安全、FirefoxChromeQQ浏览器360安全卫士360杀毒等安全软件，以及金山WPS迅雷、向日葵、福昕阅读器CAJViewer、VLC播放器360压缩金山词霸、雷鸟邮件、360云盘等常用软件。

    完成部分适配的有：百度网盘网易云音乐CAD快速看图米聊、Seafile网盘火绒安全、百度输入法

    部分国内外软件无法适配，但已经有了替代方案，包括：Acrobat Reader、Edge、PhotoshopTeamviewer、XMind、WinRRAR、UltraEditNeroUltraISO360软件管家、360高速浏览器、搜狗浏览器UC浏览器猎豹浏览器应用宝

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：大火的国产OS首次公布软件适配：终于能用了！http://news.zol.com.cn/757/7571518.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/757/7571518.html report 704 进入2020年以来，统信软件旗下UOS系统在生态适配上进展迅速，支持的各类软硬件产品已经超过3800款，今天首次公布了桌面常用软件的适配进度。已经完成全部适配的有：腾讯QQ、微信、企业微信、钉钉等社交软件，搜狗、华宇拼音、讯飞等输入法，360安全、Firefox、Chrome、Q...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品