大火的国产OS首次公布软件适配：终于能用了！

进入2020年以来，统信软件旗下UOS系统在生态适配上进展迅速，支持的各类软硬件产品已经超过3800款，今天首次公布了桌面常用软件的适配进度。

已经完成全部适配的有：腾讯QQ、微信、企业微信、钉钉等社交软件，搜狗、华宇拼音、讯飞等输入法，360安全、Firefox、Chrome、QQ等浏览器，360安全卫士、360杀毒等安全软件，以及金山WPS、迅雷、向日葵、福昕阅读器、CAJViewer、VLC播放器、360压缩、金山词霸、雷鸟邮件、360云盘等常用软件。

完成部分适配的有：百度网盘、网易云音乐、CAD快速看图、米聊、Seafile网盘、火绒安全、百度输入法。

部分国内外软件无法适配，但已经有了替代方案，包括：Acrobat Reader、Edge、Photoshop、Teamviewer、XMind、WinRRAR、UltraEdit、Nero、UltraISO、360软件管家、360高速浏览器、搜狗浏览器、UC浏览器、猎豹浏览器、应用宝。

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