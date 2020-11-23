Windwos 10最大革新版将要来：更有感觉了！

据外媒最新报道称，微软将在2021年的21H2更新中，启用全新的UI界面，而新界面的风格看起来更加清爽、简洁，整个系统也将更多的使用Fluent Design设计语言，这样看起来也更加统一，感觉也更好。

除了最新UI界面，报道中提到，微软届时还会启用全新的文件资源管理器，具体来说就是，管理器的左侧目录采用浅灰色的底色，图标看起来更加整洁干净，而右侧的图标采用毛玻璃底色，统一的黑白图标且字体更大。

此外，自带应用日历、图库、绘画以及浏览器等UI也都会加入毛玻璃效果。

据悉，Windows 10引入了一种新的 "Windows即服务"模式，即设备将经常更新修复、改进和新功能。微软现在正在向那些还没有准备好接受微软最新升级的设备推出新的兼容性更新，为2021年发布的另一个功能更新做好准备。

微软开始向2004版或更新版本的用户推出Windows 10 KB4023057。目前只有部分用户收到了它，但其他用户可能会在未来几周或几个月后得到它。微软在其支持文档的更新中表示，这个补丁将尝试采取几个步骤来准备设备，并检查其与最新Windows 10更新的兼容性。

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