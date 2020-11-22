女子办移动靓号被签833年套餐 吐槽：向天再借五百年也用不完

《向天再借五百年》是韩磊演唱的一首脍炙人口的歌曲，但是如今如果您要摊上“女子办移动靓号被签833年套餐”这种事，估计再借五百年也用不完这个套餐。近日，一则“女子办移动靓号被签833年套餐”的报道引发关注，这究竟是怎么回事呢？



女子办移动靓号被签833年套餐

女子办移动靓号被签833年套餐事件最早可追溯到2018年的山西运城，刘女士在中国移动闻喜分公司代理商处，预存6000元办了两张特殊号段电话卡。今年5月，刘女士得知手机套餐签约到2851年，而自己并没有签这份协议，于是将中国移动合作厅诉至法院。



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女子办移动靓号被签833年套餐的事主刘女士因为今年想换套餐，才知道原来被签订了这么久的协议。而且据刘女士透露，当时只签订的是两年协议。如今两年期已经到了，被告知改不了套餐。正是以为如此，才导致了女子办移动靓号被签833年套餐事件的爆发。



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而随着女子办移动靓号被签833年套餐的事情爆发后，刘女士将移动公司进行起诉。李女士表示自己并未签过这样的协议，向法院申请笔迹鉴定。经笔迹鉴定，协议并非本人签字，目前双方协商中。

而视频中采访相关人士表示女子办移动靓号被签833年套餐其实是一场误会，因为很多业务员录入业务的会设置失效期为2099年类似的操作，就是套餐长期有效的意思。确实这种情况很多人都遇到过，但是以此为理由拒绝用户更改套餐就是移动公司的不对了。



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至此来看，女子办移动靓号被签833年套餐事件的矛盾的核心是刘女士被限定了不能更改套餐，如果一般是靓号的话确实普遍会存在这样的规定，并非刘女士口中的“两年后随便改”。具体细节以及结果法院还在调解中，希望都能给到双方满意的一个结果。

关于女子办移动靓号被签833年套餐事件，您又如何看待呢？

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