辽宁一居民家中自来水可点燃 走进科学最少能拍十集

能点燃的水或许只存在于幻想里，以及前阵子青年汽车的水氢发动机里面。但是如今这样的事情却真实出现了，近日一则辽宁一居民家中自来水可点燃的视频在网络上快速刷爆，并引起了网友们的纷纷热议，有份分析辽宁一居民家中自来水可点燃的愿意，有人则调侃别让《走进科学》栏目组看见，不然辽宁一居民家中自来水可点燃这么大的事儿少说能拍十集。



辽宁一居民家中自来水可点燃

那么辽宁一居民家中自来水可点燃，到底是怎么回事呢？辽宁盘锦大洼区赵圈河镇的文女士称，家里的自来水能“点燃”。文女士称，自来水能“点燃”的情况持续几年了，有时候打开水龙头水里就会出现气体，这时就可以点燃，目前能够燃烧的具体原因不明。



辽宁一居民家中自来水可点燃

根据视频来看，辽宁一居民家中自来水可点燃事件还真有这么回事，并非是网络上的虚假报道。文女士表示，洗手的时候总觉得洗不干净，好像一层油粘在手上，村里好几户都是这样的情况。夏天的时候去找过一次自来水公司，对方说管不了。



辽宁一居民家中自来水可点燃

根据“辽宁一居民家中自来水可点燃”的报道视频中可以看到，洗手间所流出的自来水用打火机竟然能够点燃，而且火势非常大，这真是有够吓人的，一般人遇到这种情况还不得吓呆，想想要是洗澡的时候不小心碰到了火，极有可能点燃全身。

针对辽宁一居民家中自来水可点燃的情况，文女士表示不知道水中是否含有有害物质，还说自己一家平时都是喝这个水的而且已经喝了好几年，希望有关部门能够重视并解决此事。而很多细心的网友也开始表示担忧了，万一要是遇上火灾，那用什么灭火啊，这是个问题。



辽宁一居民家中自来水可点燃

至于辽宁一居民家中自来水可点燃事件的愿意，有网友猜测，盘锦在渤海湾盆地北端，是著名油气储存区。自来水仍然透明，应当不是原油液态组分混入。有可能是储油层相关气态烃混入自来水，除了可燃，也因气体压强不稳定导致水流断续。

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