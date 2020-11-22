这是世界上最壮观的摄影比赛之一，据悉，今年的国际风景摄影师大赛( International Landscape Photographer of the Year )在其第七个年头再次展示了令人惊叹的精彩镜头。从童话般的森林拍摄到美丽的超现实无人机视角，这场令人难以置信的比赛凸显了风景摄影的多样性。

评审团主席Peter Eastway表示：“随着我们今年年度参赛作品增长到了3800多件，主题、地点和风格的范围和多样性也都变得更多了。风景摄影是一种强大的媒介，当我们承认气候变化的影响和我们在地球上的足迹时更是如此。”

据了解，这项赛事非常简单，有两个主要奖项：年度最佳单张照片奖和年度最佳摄影作品奖。另外，每年还会颁发一些特殊奖项，如最佳冰雪照片、最佳航拍照片等。

中国香港艺术家(Kelvin Yuen获得了今年的年度最佳摄影师奖，他的作品包括了一组在挪威拍摄的神奇夜景。24岁的Yuen将风景摄影视为一种通过让自己置身于偏远地区的挑战环境中更好了解自己的方式。