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    Windows 10下USB假死有救了 微软更新修复BUG

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    Windows 10下USB假死有救了，微软最新的更新补丁解决了很多Bug。据外媒报道称，微软为Windows 10用户推送了KB4586819更新，主要修复了可能导致文件资源管理器崩溃的问题，以及与游戏和USB相关的bug。

    Windows 10下USB假死有救了 微软新更新修复BUG
    Windows 10下USB假死有救了

    变更日志中写道：其修复了“当启用命名空间扩展时，文件资源管理器可能崩溃”的问题。此外在搜索框中进行输入、并将第三方自定义项目应用于资源管理器窗口时，现在也不会轻易导致程序崩溃。

    其次KB4586819修复了文件资源管理器中“打开文件”对话框的问题。以及在运行某些调用空间音频功能的游戏时，Windows 10 中的bug可能导致失去键鼠响应的问题，同时也修复了图形设备接口（GDI）字体句柄可能导致某些应用程序出现意外行为的另一个 Bug 。

    此外，这次的更新中，微软还修复了与USB相关的一个恼人问题，因为在某些配置环境下，连接到USB 3.0集线器上的设备可能会在重启后停止工作，导致用户必须不厌其烦地重新连接，甚至是无响应崩溃。

    本次更新仅适用于Windows 10 1909/1903用户，如果你已经用上Windows 10 2004 / 20H2，还请耐心等待微软在本月晚些时候发布另一批次相同的修复程序。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Windows 10下USB假死有救了 微软更新修复BUGhttp://news.zol.com.cn/757/7571382.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/757/7571382.html report 937 Windows 10下USB假死有救了，微软最新的更新补丁解决了很多Bug。据外媒报道称，微软为Windows 10用户推送了KB4586819更新，主要修复了可能导致文件资源管理器崩溃的问题，以及与游戏和USB相关的bug。Windows 10下USB假死有救了变更日志中写道：其修复了“当启用命名空间...
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