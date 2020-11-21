李佳琦方回应买完商品不让换 商品售罄无法更换已退款

疫情之后的首个双11刚刚过去，各大平台以及网红大V纷纷晒出了自己出色的成绩单。或许因为疫情的关系，今年网购和直播带货风头正盛，但也正是如此暴露出的问题也更多。李佳琦方回应买完商品不让换，表示所售商品已经售罄无法更换，并已进行退款处理。



李佳琦方回应买完商品不让换

李佳琦方回应买完商品不让换事件源自几天的一则微博热搜，汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名，究竟是怎么回事呢？中消协通过对10月20日—11月15日期间相关消费维权情况进行网络大数据舆情分析，发现今年“双11”消费负面信息主要集中在直播带货。

而在业界被誉为带货一哥的李佳琦也因为一些投诉而被中消协点名。通过李佳琦方回应买完商品不让换事件俩看，矛盾主要在于商家、主播之间责任界定不清晰，遇到售后问题时互相“踢皮球”，进而引发消费者围观吐槽。

李佳琦方回应买完商品不让换源自消费者在微博发文：“李佳琦直播间什么操作？第一次翻车，是只管卖，不管售后了么？买完不让换什么意思？那在直播间抢什么抢？费那么大劲抢完了，结果出现质量问题，一句让我退货不让我换搪塞我？我还怎么敢在直播间买东西？”



李佳琦方回应买完商品不让换

针对李佳琦方回应买完商品不让的质疑，李佳琦方作出回应，表示消费者曾在11月6日将问题反映给品牌方和李佳琦直播间，厂商因为当时货品已售完无法换货，进行了退款，直播间一直与品牌方积极协调做好售后。如果对目前的售后解决方案仍有意见，会负责到底。

至此来看，李佳琦方回应买完商品不让换事件，或许只是一场误会罢了，毕竟直播热卖的产品很低很抢手，售罄也在情理当中。

此外，李佳琦方回应买完商品不让换的具体原因以及解决办法之外，还表示，感谢中国消费者协会对李佳琦直播间的关注与监督，这将帮助我们更好的做好双11售后服务，我们也将一如既往做好直播间工作，维护消费者权益。



李佳琦方回应买完商品不让换

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：李佳琦方回应买完商品不让换 商品售罄无法更换已退款http://news.zol.com.cn/757/7571325.html