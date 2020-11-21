汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名 33万条投诉直播带货成重灾区

汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名，究竟是怎么回事呢？疫情之后的首个双11刚刚过去，各大平台以及网红大V纷纷晒出了自己出色的成绩单。或许因为疫情的关系，今年网购和直播带货风头正盛，但也正是如此暴露出的问题也更多。



汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名

中消协通过对10月20日—11月15日期间相关消费维权情况进行网络大数据舆情分析，发现今年“双11”消费负面信息主要集中在直播带货、不合理规则两个方面。汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名，“大数据杀熟”、“不付尾款不能退货”、“双十一当天不能退款”等不合理规则也被当成了典型案例。

除了汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名之外，中消协指出，监测期内，共收集有关“直播带货”类负面信息334083条，“槽点”主要集中在明星带货涉嫌刷单造假，售后服务满意度低、体验较差等方面。



汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名

汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名，“一方面，观看人数吹牛、销售数据‘注水’等‘影响力’指标的造假，已经形成一条产业链。而另一方面，恶意刷单、花式踢馆、虚假举报等同业竞争也污染了直播生态。”

例如，汪涵直播带货翻车疑云和李雪琴亲历直播带货造假。

有媒体报道，网络中流传的朋友圈截图显示，11月6日汪涵“顺德专场直播”中，有商家缴纳10万元开播费后，当天成交1323台，退款1012台，退款率高达76.4%。而且其他商家也有类似遭遇，导致店铺收到了平台虚假交易警告。

11月11日晚，当红脱口秀演员李雪琴与杨天真等被邀嘉宾在某平台参与了一场直播活动，和她互动的大部分都是虚假的机器人粉丝。一位全程参与此次直播的工作人员称，当天结束时的311万观众中，只有不到11万真实存在，其他观众人数都是花钱刷量。



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同时，商家、主播之间责任界定不清晰，遇到售后问题时互相“踢皮球”，进而引发消费者围观吐槽。有消费者在微博发文：“李佳琦直播间什么操作？第一次翻车，是只管卖，不管售后了么？买完不让换什么意思？那在直播间抢什么抢？费那么大劲抢完了，结果出现质量问题，一句让我退货不让我换搪塞我？我还怎么敢在直播间买东西？”

除此之外，双11期间的消费舆情还集中在以下几个方面：

一是电商选择性推送优惠券精准杀熟；平台利用算法技术给不同类型消费者数据“画像”并量身定制更“懂你”的商品和服务，老用户看到的价格比新用户贵，或搜索到的结果比新用户少。而蒙受损失的消费者一旦识破套路，即通过网络吐槽表达不满。

二是不合并付尾款不能使用满减优惠券、不付尾款不能退款、付尾款必须熬到凌晨、双11当天不能退款等“硬规则”引发的无奈“吐槽”热度持续时间较长。

三是诸如计算满减、津贴、红包、合并购买等堪比数学考题的玩法抬高了消费者的时间成本，降低了便捷感体验，导致“尾款人”热情下降。

“熬最晚的夜、抢最便宜的货、敷最贵的面膜！”“拿着时间换钱，我感觉被游戏玩了”等舆情吐槽直指促销套路、商家规则的花样多、心机深。



汪涵李雪琴李佳琦被中消协点名

对此，中消协提出以下建议：

1、各类主体应清醒把握双循环、扩内需背景下营商展业的良好契机，既要创新运营手段、又要坚守底线和诚信意识。

2、各类主体应清醒把握消费新时代开启、消费业态和生态重构的良好契机，既要摒弃惯性思维及时止损，又要未雨绸缪寻求新的突破。

3、呼吁并提醒消费者应在不断丰富的购物经历和消费体验过程中逐步成熟，以更理性加智慧、审慎而从容的消费行为迎接新消费时代、乐享美好生活。

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