上海浦东医院4015人被隔离 上海确诊夫妻轨迹公布

11月21日上午9点，上海市举行第87场上海市新冠肺炎疫情防控系列新闻发布会，邀请市卫生健康委主任邬惊雷，浦东新区副区长李国华，市新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏，市政府新闻发言人尹欣介绍本市疫情防控有关情况，据悉上海浦东医院4015人被隔离。



上海浦东医院4015人被隔离

邬惊雷主任介绍：病例2在浦东医院从事护理工作，为病例1的妻子。市疫情防控指挥部第一时间向浦东医院派出了市工作指导组，指导浦东医院落实各项防控工作，具体采取了包含“上海浦东医院4015人被隔离”在内的具体措施进行疫情防控。

首先，暂停日常门急诊医疗服务。并且对已在院住院治疗的患者，在落实各项防护措施的基础上，继续做好在院患者的医疗救治工作，严格保障医疗质量与安全。同时，市区卫生健康行政部门已做好应对特殊医疗需求的预案。



上海浦东医院4015人被隔离

其次，严格封闭式管理，上海浦东医院4015人被隔离。已对在院的4015名员工和患者及陪护人员进行隔离观察，并全部进行了核酸采样送检，截至今日8时30分，已完成检测3233人，结果均为阴性。另采集该病例工作场所环境样本进行核酸检测，结果为阴性。

再次，对医院内的环境进行全面消杀；并根据医院建筑布局，采取封闭隔断措施，避免不必要的人员流动。切实做好在院所有人员的生活保障和防控物资保障，确保各项防护措施落实到位。

上海浦东医院4015人被隔离源自11月20日，浦东新区周浦医院、上海市浦东医院发热门诊各报告一例疑似新冠肺炎病例，两例病例系夫妻关系。

20日晚，经市、区疾控中心复核，两人核酸检测结果均为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，经专家会诊诊断为新冠肺炎确诊病例，即转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗。目前最新近战为上海浦东医院4015人被隔离，全部进行核酸检测。



上海浦东医院4015人被隔离

病例轨迹公布

病例1，吴某某，男，39岁，11月19日晚自行至浦东新区周浦医院发热门诊就诊，入院体温39度，肺CT显示肺部有炎症表现，即被隔离留观，现在上海市公共卫生临床中心隔离治疗。

该病例为浦东机场UPS上海国际转运中心西区货运站安检员，在沪居住地为浦东新区周浦镇明天华城小区。流行病学调查显示，除工作场所外，该病例14天内到访过周浦医院、千里香馄饨听悦路拱海路口店、航头镇王楼村、祝桥镇新东村竞新小区等场所。目前上述场所已进行封闭管理、终末消毒。

病例2，李某某，女，34岁，与病例吴某某为夫妻关系，长期同住，11月20日出现发热、咽痛，自行至上海市浦东医院发热门诊就诊，肺CT显示肺部有炎症表现，即被隔离留观，现在上海市公共卫生临床中心隔离治疗。

该病例在上海市浦东医院从事护理工作。流行病学调查显示，除工作场所外，该病例14天内到访过航头镇王楼村、祝桥镇新东村竞新小区等场所。目前上述场所已进行封闭管理、终末消毒。工作场所浦东医院已实行闭环管理。



上海浦东医院4015人被隔离

目前上海浦东医院4015人被隔离，并且进行全员核酸检测，尽可能的把疫情控制在最小范围内，张文宏表示，现在出现的两例病例，按照所有轨迹和目前流调结果，和之前的病例并没有看到交叉点。但其中一例病例与之前的病例都和浦东机场物流相关人员有关，因此不能说是两波案例，而是应定义为两个散发病例的发生。

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