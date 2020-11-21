新疆快递员雪地骑马送快递 解释了农村取快递为何这么难

11月19日，新疆哈巴河县白哈巴村出现持续降雪天气，导致了道路结冰，物流快递通行不畅。哈巴河县快递员再次骑马硬核送快递，确保包裹准时送到村民家里。随即新疆快递员雪地骑马送快递引发热议，此事件诠释了为何农村取快递为何这么难的问题。



新疆快递员雪地骑马送快递

新疆快递员雪地骑马送快递，骑马来的不只王子，也有可能是快递员。其实在新疆快递员雪地骑马送快递之前不久的双11期间，网络上关于农村取快递为何这么难就已经引发了热议。其实通过这个事件就是很好的解释，因为广袤的农村送快递确实太难了。

新疆快递员雪地骑马送快递，由此可见一般，估计很多身在农村的用户都会感同身受。国家邮政局数据显示，中国2019年时仍有超七成建制村没有电商配送站点，如西南边陲的一些村民，骑车到最近快递网点需1.5小时，网购成本远高于城市居民。



新疆快递员雪地骑马送快递

对此有关专家表示，快递进农村难主要在于末端运输成本高，具体原因如下：

1、农村地区一般都很偏远，交通不发达，部分边远地区的交通仍然靠走，货物运输仍然靠背、靠扛、靠担。更有甚者有些地方还要爬山、要涉水，极具危险性。新疆快递员雪地骑马送快递，就是典型的案例之一。

2、农村人口分布太零散，不像城镇，一个地方就几百家。农村有自己的土地，一般都是自己建的房子，房子编号不明显。然后有些地方路也不通，快递很难派件，最多只能到镇上，然后自己去取。

3、农村所在的区域业务量小、距离远，产生的费用却很高，并且快递超过了他派送的范围。向农村派送利润很可能为负，所以商业快递大多不将农村地区列入派送范围。新疆快递员雪地骑马送快递，其实就是问题的表现之一。



新疆快递员雪地骑马送快递

其实这些都是表面的问题和现象，归根结底的原因还是成本的问题。如果运费增加了，买的人就会减少，如果运费便宜了，那么快递公司就会亏损，实在是很难找到一个折中。新疆快递员雪地骑马送快递，要为快递员的负责任点赞。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新疆快递员雪地骑马送快递 解释了农村取快递为何这么难http://news.zol.com.cn/757/7571191.html