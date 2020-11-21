微信提现终于可以免费了 只需要简单一步操作

微信提现超过1000元就要收取手续费，这让很多用户感到不爽。而且我最近一次提现了1000元，本以为不收费的，结果也收费了，原来1000元也包含在收费标准里，感觉智商被踩低摩擦。不过最近微信支付推出了活动，微信体现终于可以免费了。



微信提现终于可以免费了

微信体现免手续费的办法非常简单，只要在每次微信支付完稍加留意即可。用户使用微信支付后进入 “微信支付有优惠”小程序，就能领金币并兑换 “微信提现免费券”，当用户需要提现微信零钱时，可以凭券免收手续费，享受到更便捷、优惠的支付权益。

每周一零点起，用户单次微信支付金额在 10 元以上，即可进入 “微信支付有优惠”小程序领取金币，支付笔数越多，可领取的金币也越多。领取金币后，用户就能兑换 “微信提现免费券”，券分为 100 元和 1000 元额度，每张券 7 天可兑换一次，兑换后 30 天内可用。

“微信提现免费券”的使用方法也非常简单，当用户需要把微信零钱提现到银行卡时，券将自动抵扣手续费，无需额外操作，和往常提现流程一致。当提现金额较大时，用户还可以把多张 “微信提现免费券”叠加使用，灵活适应不同用户的提现需求。

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