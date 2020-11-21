万元iPhone当低端安卓机用 李楠这话糙理不糙

iPhone 12虽然采用了5nm工艺的A14芯片，理论上可以获得更好的能耗比，奈何其电池容量缩水，加之5G功能带来的额外功耗，续航问题可能是iPhone 12系列机主最纠结的问题。针对这个问题，前魅族副总李楠刚刚建议iPhone12 Pro和mini开启低功耗模式使用。



万元iPhone当低端安卓机用

苹果A14是目前性能最顶级的手机处理器，没有之一，这也是很多果粉舍得花一万多块买iPhone 12的原因之一，现在到手却开省电模式降性能，难道不会觉得憋屈吗？对于这种想法，李楠表示，的确会有人不理解一万上下买个A14，为啥当2、3000的安卓用。

开低功耗不会影响性能呢？显然会，不过李楠表示（低功耗模式下的A14）性能依然865级别，但续航更好，可以和7系列比较，这样做可以最大化5nm制程的优势。这其实很正常，只有性价比用户才会成天折磨着榨干性能这种事。

李楠拿跑车举了个例子，表示那些买300、400匹马力的车主，会成天拉发动机进红区吗？很多时候，他们也就是当买菜车而已。

尽管李楠这话听着有些刺耳，但细细品味貌似也有几分道理。别说A14了，就是上一代iPhone 11的A13对于很多人都过剩了，难怪今年双11旗舰iPhone 11一直是屠榜一样的存在，成为某东最热销的手机，且没有之一！

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