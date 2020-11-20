为人父母者看到“女童误服近40粒降压药不幸身亡”这样的新闻不免痛心，但在痛心之外该如何避免此类事件再次发生，如果不幸发生了又该如何急救，或许是比痛心更有价值的事情。做到以下几点，希望女童误服近40粒降压药不幸身亡的悲剧不要再发生。



女童误服近40粒降压药不幸身亡

女童误服近40粒降压药不幸身亡事件，源自广东佛山，一名女童在奶奶不注意的情况下，误服了放在桌上的降压药。奶奶发现后先联系了女童母亲，未及时将孩子送医。女童到医院时，距服药的时间已过去两个多小时，最终女童误服近40粒降压药不幸身亡。



女童误服近40粒降压药不幸身亡

女童误服近40粒降压药不幸身亡的消息发出后，有医学人士表示大量的降压药发挥药效后，会导致血压下降，出现休克。长时间的休克会导致缺氧、缺血，最终导致心跳停止。大剂量和未能及时就诊是女童误服近40粒降压药不幸身亡的主要原因。

女童误服近40粒降压药不幸身亡事件，其实有三点问题极为关键。

首先，如果家里有孩子，需要把各种容易误服的药物或者小物件，以及容易造成伤害的比如刀片，剪刀等物体都要放在孩子触及不大的地方，这样才能尽量的避免造成伤害。女童误服近40粒降压药不幸身亡，如果不给孩子接触到自然也就能避免悲剧发生。



女童误服近40粒降压药不幸身亡

其次，如果一旦出现孩子误服药物的问题，一定要第一时间拨打急救电话，而不是联系家长，慌乱的奶奶当时并没有及时拨打120送医，而是给孩子妈妈打电话，延误了治疗。女童误服近40粒降压药不幸身亡，很大一部分原因就是因为耽误了抢救的时间。



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最后，一些必要的急救知识比不可少。如果是误服药物，家长第一时间要让孩子喝大量的水，可以让他们喝奶或饮料代替，喝完后尽量让孩子弯腰，手指轻轻地扣咽部，让他把药物呕吐出来。除了催吐，家长应该同时拨打120，尽快送到医院进行洗胃和治疗。



女童误服近40粒降压药不幸身亡

女童误服近40粒降压药不幸身亡，为人父母者一定切记这三点，让悲剧不再发生！

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