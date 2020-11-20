华为Mate40用的就是国产闪存 长江存储性能不输美日韩

近日，长江存储CEO杨士宁在参加活动时表示，与国际存储大厂相比，该公司用短短3年时间实现从32层到64层再到128层的跨越，3年完成他们6年走过的路。并且表示其64层闪存已经打入了华为Mate40供应链，性能不输美日韩系产品，表示“出道即巅峰”。



长江存储性能不输美日韩

据悉，长江存储去年9月份国内第一个宣布量产64层堆栈3D闪存，虽然我们在零售市场没有看到相应产品，但实际上已经有多款产品用上了国产闪存，华为Mate40系列手机现在也使用了长江存储的闪存。

杨士宁这番表态意味着华为的Mate40系列手机越来越多地使用了国产供应链，包括闪存这样的核心产品，以往国产手机的闪存供应也主要是依赖三星、铠侠、西数、美光等美日韩公司。



长江存储性能不输美日韩

华为Mate40系列手机的闪存容量有128GB、256GB、512GB三种，实测持续读取、写入速度分别达到了1966MB/s、1280MB/s，这个性能比UFS 3.1闪存还要快，有网友爆料称这是华为自研的SFS闪存技术，主控芯片则是海思的。

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