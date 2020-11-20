专车快车都是专职的网约车无可争议，那么顺风车又该如何界定一直是很多人心中的困惑。从情理上来讲，顺风车能够减轻车主负担，并且提升社会通行效率，很多国家都积极支持，但在国内如何界定成为问题。交通部谈顺风车算不算网约车？要不要办证？标准答案来了。



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据“交通运输部”微信公众号报道称，今日，交通部谈顺风车算不算网约车，以及网友关注的其他问题作出了答复。交通运输部指出，这里所称的合法的私人小客车合乘与网约车经营性客运服务有很大区别，不需要办理网约车相关许可，但应当符合一定的要求。

交通部谈顺风车算不算网约车，关键是看如何给“顺风车”定性。交通运输部表示，私人小客车合乘，也称顺风车，是由合乘服务提供者事先发布出行信息，出行线路相同的人选择乘坐合乘服务提供者的小客车、分摊部分出行成本或免费互助的共享出行方式。

如此来看，顺风车不属于运营车辆的属性，因此无需办证，但是仍需要以下四点注意。

1，,应以车主自身出行需求为前提、事先发布出行信息；

2，由出行线路相同的人选择合乘车辆；

3，不以盈利为目的，分摊部分出行成本或免费互助；

4，每车每日合乘次数应有一定限制。



交通部谈顺风车算不算网约车

顺风车必须以驾驶员自身出行需求为前提、事先发布出行信息，由出行线路相同的拟合乘人员选择合乘车辆。顺风车行为必须不以盈利为目的，仅与搭乘人员分摊部分出行成本或免费互助。严禁以顺风车名义从事非法营运，对每车每日的合乘次数要有一定限制。

顺风车并不算做运营属性的网约车，也不需要办证。但是各个地方对顺风车制定的运营规定不同，部分地区要求，顺风车需要现在当地的交通运输局进行备案后才能接单，否则被查处的话，会被当做非法经营网约车，除了扣车之外，还将面临巨额罚款。

随着交通部谈顺风车算不算网约车的问题网络上持续发酵，对此，嘀嗒出行今天下午做出回应称，嘀嗒出行多年来一直在交通运输部的指导下，依法合规开展顺风车业务。

嘀嗒顺风车的指导思想和业务模式始终遵循交通运输部再三明确的“以满足车主自身出行需求为前提，车主不以盈利为目的”顺风车本质特征。



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尽管交通部谈顺风车算不算网约车已经做出了明确的表态，但是如何界定是否为盈利性质，每车每日合乘次数应有存在哪些限制，该如何界定，这些都是问题。况且目前各个地区的规定存在不同的情况，是否需要备案规定不同，因此顺风车仍旧存在很多不明晰的地方。

交通部谈顺风车算不算网约车，或许还存在不明确的地方，但有一点可以肯定的是，想靠顺风车赚钱，我劝您还是放弃这个想法吧，

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