华为最高端服务店今日开业：真·客户是上帝

11月20日消息，华为消费者业务手机产品线总裁何刚在微博上预告，华为客户服务中心（北京盈科中心）今日开业，这也是华为首家新模式服务店。该店不仅有自动送料机器人搭配面对面维修工程师，带来全程透明的安心服务；还有华为学堂首次进入服务店，和大家一起探索玩机技巧，体验更多华为全场景产品。

日前，已有微博大V提前探店。据透露，该店门口放了4块显示屏。负责“当你一过来，就可以知道自己该往哪去”的分流作用。这样你是预约、未预约、还是取机用户都能一下子节省时间。而且未预约的话，还可以进一步选“品类”和维修诉求。

此外，店里也提供免费的咖啡，提供了《拿起手机拍大片》等书籍，在店里等的话可以去沙发休息区看电视、看书、玩pad，看一下华为的展品，还有不定时开放的华为课堂等。

在维修的过程当中，消费者在遇到任何不解和疑惑时，可以与工程师进行当面的沟通。同时，消费者也可以通过华为官网对相关费用、配件信息进行查询和对比。这也就意味着，消费者可以全程知晓设备的故障所在和整个维修过程中拆解、替换配件等细节，进而打消心中的疑问和不信任感，从而获得更加安心的体验。

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