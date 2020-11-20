日本规定打新冠疫苗为国民义务 辉瑞95%有效疫苗年产13亿支

随着目前国际上新冠疫苗已经获得了实质性进展，目前有消息称日本规定打新冠疫苗为国民义务。根据日本当地媒体报道称，近日日本国会众议院通过了《预防接种法》修正案。该法案规定，接种新冠疫苗为“国民义务”，政府将全额负担接种费用。



日本规定打新冠疫苗为国民义务

既然日本规定打新冠疫苗为国民义务，那么这一法案规定，具体的接种将由各市町村实施，接种费用由政府全额负担。据称，日本国内对“日本规定打新冠疫苗为国民义务”这一法案的部分条款表示质疑，但最终还是顺利通过，并已送至参议院审议。

此外，一旦发生了因接种疫苗而导致的健康问题，政府将负担受害人的医药费；如果有制药公司因疫苗安全问题对被接种人进行了赔偿，政府将在事后对制药公司的损失予以补贴。日本规定打新冠疫苗为国民义务，就是说接种疫苗是个人的义务。



日本规定打新冠疫苗为国民义务

据统计，当地时间19日16时15分，日本全国的新冠累计确诊病例已超12.5万例，死亡病例为1937例。参议院计划在20日针对“日本规定打新冠疫苗为国民义务”法案进行讨论，NHK分析称，这一法案在本届国会顺利通过，几乎没有悬念。

而在疫苗方面，近期辉瑞公司宣布了III期临床的最终结果，在参与的44000多人试验中，总共有170人感染了新冠病毒，其中安慰剂组有162人，疫苗组只有8人感染，有效率达到了95%。现在辉瑞的有效率不仅比之前高了5%，还略微超过了Moderna公司疫苗。



日本规定打新冠疫苗为国民义务

日本规定打新冠疫苗为国民义务，目前尚不清楚将会接种哪个公司的疫苗产品。受此消息影响，辉瑞公司的股价又开始涨了，截至发稿盘前涨了2.8%，目前37.05美元，不过还没有达到第一次公布疫苗时创造的42美元股价巅峰。

根据辉瑞的消息，他们计划今年底完成5000万剂疫苗的生产，2021年可生产13亿剂疫苗。日本规定打新冠疫苗为国民义务，估计这将是一笔不小的财政支出。

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