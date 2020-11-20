辛巴所售燕窝被王海检测为糖水最新进展：已送权威检测

近日辛巴所售燕窝被王海检测为糖水事件引发了全网的关注，目前事件最近进展为辛巴官方已经进行了声明，并且表示已将产品送检，将向网友公布结果。目前辛巴所售燕窝被王海检测为糖水事件究竟孰是孰非还很难下定结论，直播带货近期引发的问题确实较多。



辛巴所售燕窝被王海检测为糖水

辛巴所售燕窝被王海检测为糖水事件源自2020年10月25日，辛选主播“时大漂亮”在其直播间推广该产品，融昱公司在“茗挚”天猫旗舰店售卖，直播价格为258元15碗，每碗17.2元，在减去平台相关费用后辛选得到12.6%的推广佣金，不涉及任何采购销售行为。

根据新浪科技报道，有消费者质疑辛巴徒弟时大漂亮直播间售卖的茗挚品牌“小金碗碗装燕窝冰糖即食燕窝”是糖水而非燕窝。随即辛巴所售燕窝被王海检测为糖水，这一消息立刻引起了全网的关注。



辛巴所售燕窝被王海检测为糖水

据悉，近日职业打假人王海晒出该产品的检测报告，并表示，“经过检测，辛有志当燕窝忽悠粉丝的风味饮料就是糖水。据检测结果，该产品蔗糖含量4.8%，而成分表里碳水化合物为5%，确认该产品就是糖水。”辛巴所售燕窝被王海检测为糖水，迅速登上热搜。

辛选称，是按照融昱公司提供的产品信息进行直播推广，而且已经第一时间将产品送检，待结果回传后公证并公布给广大网友。辛选官方表示，王海提供的质检报告，除了冰糖燕窝制品本身应还有的糖分外，还有燕窝成分：唾液酸。

辛巴所售燕窝被王海检测为糖水事件目前尚无定论，最新进展我们会持续报道。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：辛巴所售燕窝被王海检测为糖水最新进展：已送权威检测http://news.zol.com.cn/757/7570543.html