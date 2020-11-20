早报：中国移动将推出超级SIM卡 微信聊天可以发超链接了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

未来手机SIM卡不再是单一的通信卡，可集成NFC、金融认证等技术。



中国移动将推出超级 SIM 卡





在中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上，中国移动发布了超级 SIM 卡，内含加密芯片以及 NFC 功能，线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙；线上可以进行金融安全认证、5G 电子签名，大额转账等。

微信聊天以后可以发超链接了。

腾讯官宣：微信聊天 #一下，可以发 “超链接”了





腾讯微信官方号“微信派”表示，今天起，微信可以发“超链接”了。在聊天界面输入#内容 ，三言两语就能带上新闻、天气、公交、医院、股价、明星、影视综艺、星座、油价、快递等各类话题信息，点击直达内容聚合页。

英伟达将于 12 月 2 日推出新款 GeForce RTX 3060 Ti，价格预计为 399 美元起。

海外经销商晒技嘉 RTX 3060 Ti Eagle





据外媒报道，海外经销商已经晒出了技嘉的 RTX 3060 Ti Eagle 显卡。技嘉的 RTX 3060 Ti 采用了较短的 PCB，双风扇散热，单 8pin 供电，预计将在 200W 之内。

AMD新品曝光，预计2021年CES展会与大家见面。



AMD R5 5500U现身：6核12线程





AMD 新一代移动处理器 R5 5500U 已经出现在了 Geekbench 中，参数与 R5 4600U 相同。AMD CEO 苏姿丰将在 CES 2021 发表主题演讲，有望推出 Ryzen 5000 移动处理器。2021 年的 CES 展将采用全数字化，将于 2021 年 1 月 6 日至 9 日举行。

高通875芯片发布会在即。

小米 / vivo/OPPO 将发布首批骁龙 875 手机





高通邀请函表示，将于 2020 年 12 月 1 日举行发布会。虽然没有具体提到骁龙875，但这通常是该公司推出新一代旗舰芯片的时候。高通骁龙 875 很可能会成为该公司最快、最强大、最节能的 5G 芯片组。

一加手机正式在国内零售渠道开售。

一加 8T 手机正式入驻中国移动零售渠道





一加手机官方宣布，作为首个实现 5G 大满贯的国产手机品牌。OnePlus 在 2020 中国移动全球合作伙伴大会上，正式宣布与中国移动达成全面合作，新品进驻中国移动线上线下零售渠道并全面开售。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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