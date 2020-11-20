中芯国际14nm最新进展： 将进入第二代技术平台

在此前不久的中芯国际最新财报的电话会议上，中芯国际联席CEO梁孟松博士表示中芯国际14nm工艺良率已达业界量产水准。而在最近的一次投资者调研会议上，梁孟松博士更是透露了中芯国际14nm最新进展，目前即将切入到第二代技术平台。

梁孟松博士表示，我们第二代先进工艺技术n+1正在稳步地推进中，n+1正在做客户产品验证，目前进入小量试产，产品应用主要为高性能运算。我们正在与国内和海外客户合作10多个先进工艺流片项目，包含14纳米及更先进工艺技术。

相对于第一代先进技术，第二代技术平台以低成本客制化为导向，第二代相较于14纳米，性能提高20%，功率减少57%，逻辑面积减少63%，集成系统面积减少55%。我们相信，随着5G、物联网、教育和工作场所的资讯数位化的兴起，集成电路行业将涌现巨大的市场机遇。

那么该如何理解第二代技术平台呢？其实半导体工业一般在一代工艺上进行两次架构优化，比如此前华为、苹果、高通都在7nm工艺平台上开发了两代产品。虽然中芯国际的14nm工艺距离最先进的5nm仍有很远据的距离，但是切实看到中芯国际在进步，而且实现了大幅盈利，相信未来一定会有更美好的明天。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中芯国际14nm最新进展： 将进入第二代技术平台http://news.zol.com.cn/757/7570297.html