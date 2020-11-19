5G消息或年底商用：一文读懂5G消息和短信微信的区别

11月19日，根据国内多家媒体报道称，5G消息或年底商用。消息称目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一，目前中国移动进度最为超前，但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。此外，众多手机品牌已经展开适配工作，5G消息或年底商用是大概率事件。



5G消息或年底商用

随即，5G消息或年底商用的新闻被广泛关注，那么问题来了，5G消息究竟是个什么黑科技呢？为什么三大运营商和一众手机厂商如此的重视这项功能呢？接下来我们就用比较通俗易懂的语言来为您介绍这项最新的通讯技术。



5G消息或年底商用

简单的说，或将于年底商用的5G消息就是目前短信的升级版，5G消息与微信最大的不同就是它不需要任何的客户端，直接整合在系统的收发信息当中。当然5G消息功能的实现，是依托于5G网络的高带宽特性，能够提供“声色并茂”的短信息功能。

当然，5G消息作为无端的5G应用，其最大的优势就在于手机号成为5G消息的用户ID，无需添加好友，无需注册，无需安装App，即可发送支持发送文本、图片、音视频、地理位置等丰富消息，还可与商户的聊天机器人进行交互，获取7*24小时的智能服务。



5G消息或年底商用

根据最新报道显示，5G消息或年底商用的进度比较出色，目前华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试，其中，小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息，而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。

而提到5G消息或年底商用，其实三大运营商都在针对5G消息进行积极布局。早在今年的4月8日，中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会，共同发布《5G消息白皮书》。众多手机品牌参与，此次发布会上华为宣布6月支持5G消息商用。



5G消息或年底商用

按照白皮书中陈述的，5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级，依照交互方式大致可分为两类：即个人用户之间，以及企业与个人用户之间的信息交互。

对于个人用户而言，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

对于企业而言，5G消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口。企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。



5G消息或年底商用

得益于以上特质， 5G消息在继承传统短信免注册登录、免安装应用等特性的基础上，进一步实现了信息交互的便捷高效。此外，5G消息还支持加密传输、图形密码等信息交互方式，可提供信息安全保障，保护用户隐私。

针对5G消息或年底商用，华为表示3月已入场试点大区启动联调测试，4月10日计划打通First Call，6月支持5G消息商用。中兴通讯表示助力中国移动在杭州成功打通了基于GSMA UP2．4标准的5G消息first call，标志着国内5G消息商用进入正式倒计时。

5G消息或年底商用，5G正以我们意想不到的速度快速发展，通过今天的介绍，您读懂5G消息的了吗？

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