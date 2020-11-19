中关村在线消息：近日，2020 年亚太经合组织（APEC)工商领导人对话会正式召开。在这次对话会上，滴滴出行总裁柳青表示，共享出行可以让就业灵活化。滴滴平台上目前有10%的女性注册司机，有很多妈妈可以开车获得收入，也继续照顾家人。



柳青称滴滴有10%女性司机：一些妈妈靠开车获得收入

柳青直言，开网约车对于很多人来说是比较合算的。电动车相对汽油车成本相对是高的，但做网约车就既划算又环保，共享出行普及了新能源。智能化的趋势应该走向包容增长，滴滴的橙心优选也和农业部做了一个合作，让农村的肉蛋菜能高效率地送到市民家里，解决了城市的痛点，也是促进发展和民生的新路子。

滴滴是在2018年的时候开始出海，现在他们已经在13个主要市场运营打车服务。柳青说：“我们更坚定了科技出海的信心，这条路走对了。我们中国这个超大经济体，让企业锻炼出很多本领，是可以到海外市场帮到当地的。今天滴滴在主要拉美市场份额已经接近 50%，真真切切说明了这一点。”

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