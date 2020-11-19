B站财报公布:营收32.3亿创新高 增长74%

今天早上，哔哩哔哩（以下简称“B站”）公布了截至2020年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。B站三季度营收再创新高，达32.3亿元人民币，同比增长74%，远超市场预期。第三季度，B站社区月均活跃用户同比增长54%达1.97亿，移动端月均活跃用户同比增长61%达1.84亿。

本季度，月均活跃UP主数量同比增长51%达170万，月均视频投稿量同比增长79%达560万，B站新增百万播放视频的数量同比增长73％，万粉以上UP主数量同比增长75%。

在过去的12个月里，有近1亿用户在B站观看知识类视频，相当于今年高考人数的9倍。截至2020年9月30日，公司持有现金、现金等价物、定期存款和短期投资总额为141.0亿元人民币。

充裕的现金储备保证了B站在内容及技术研发层面的长期投入。不考虑员工股权激励成本、并购形成的无形资产相关摊销成本及相关所得税费用影响，B站第三季度调整后的非美国会计通用准则（Non-GAAP）的净亏损为9.9亿元人民币。

作为综合性视频社区，我们将牢牢抓住这一机遇，不断强化社区与内容生态上的核心优势，为用户提供源源不断的高品质内容。









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