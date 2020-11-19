早报：AMD Radeon RX 6000系显卡上市 B站公布Q3财报

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

AMD新品已于昨天晚上21点上市，并在22点开启正式销售。



AMD Radeon RX 6000 系列显卡上市：4599 元起售





AMD Radeon RX 6800 和 Radeon RX 6800XT 显卡已在昨天晚上正式发售。RX 6800 售价 4599元，RX 6800 XT 售价 5099元。

B站2020年Q3营收32.3亿元，同比增长74%，单月活跃用户破2亿。

B站哔哩哔哩公布2020年Q3财报





哔哩哔哩公布了截至 2020 年 9 月 30 日的第三季度未经审计的财务报告。财报显示，B 站三季度营收再创新高，达 32.3 亿元人民币，同比增长 74%，超市场预期。2020年第三季度，B 站社区月均活跃用户同比增长 54% 达 1.97 亿，移动端月均活跃用户同比增长 61% 达 1.84 亿。

iPhone12部分机型或存在绿屏问题。

苹果承认 iPhone 12 系列部分机型存 “绿屏”问题





在外媒 MacRumors 获得的一份内部文件中，苹果已经承认了一个问题，一些 iPhone 12 显示屏在某些条件下表现出闪烁、绿色或灰色的光芒，或其它非预期的颜色变化。苹果表示，已知道与此问题相关的用户报告，并正在进行调查。

芯片科研加速，依图科技计划上市。



计划23亿造芯，依图科技加速逃离“AI 四小龙”





AI 独角兽开启上市潮，素有“AI 四小龙”之称的依图科技也在近日提交了科创板招股书，若进展顺利，其有望成为四小龙中最先上市的企业。

苹果 M1处理器相关软件已在跟进中。

微软：正在开发针对苹果 M1 处理器优化的 Edge 浏览器





苹果公司推出的 ARM 处理器似乎比英特尔的最佳处理器还要强大，同时能耗更少。苹果表示，M1 SOC 拥有世界上最快的低功耗硅片 CPU 核心，世界上最好的每瓦 CPU 性能，以及世界上最快的个人电脑集成图形。伴随着该芯片的到来，多家公司也宣布了针对 ARM 处理器进行优化的软件，例如包括 Adobe 和谷歌。

苹果发布 iOS 14.2 修订版更新





苹果现已发布 iOS 14.2 修订版，适用于拥有 iPhone 12 设备且之前未安装 iOS 14.2 更新的用户。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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