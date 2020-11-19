特斯拉CEO马斯克确诊新冠 曾对疫情不当言论引发众怒

就在上周，特斯拉CEO马斯克还曾发推讽刺美国的新冠检测不靠谱，时隔几天之后他终于被正式确诊新冠。当地时间11月18日，根据瑞典电视台报道，特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)在到访瑞典后被感染新冠肺炎病毒，随即特斯拉CEO马斯克确诊新冠成为全球头条。



特斯拉CEO马斯克确诊新冠

至于特斯拉CEO马斯克确诊新冠的原因，报道称11月初，特斯拉CEO伊隆·马斯克乘坐他的私人飞机降落在瑞典斯卡夫司塔机场，然后去了埃斯基尔斯蒂纳和斯道拉·桑德比城堡参加私人聚会。或许就是在这次聚会上，最终导致了特斯拉CEO马斯克确诊新冠。

就在特斯拉CEO马斯克确诊新冠之前的几天，他本人在推特上说，他在瑞典逗留期间感染了新冠肺炎病毒。但应该是被另一个来访的美国人传染的。马斯克还发推文说他感觉很好，对他来说只意味着轻微的感冒，他表示新冠肺炎也是感冒的一种。

尽管，如今特斯拉CEO马斯克确诊新冠，但他一直以来对于新冠的态度过于“狂妄”而招致批评。马斯克在一篇推文中写道：“从不同的实验室，我得到了不同的结果，最有可能的是，我感染了中度新冠肺炎。我的症状是轻微感冒，这并不奇怪，因为新冠病毒也是感冒的一种。”



特斯拉CEO马斯克确诊新冠

而谈到上次的检测事件，马斯克4次新冠检测2次阳性，他发推吐槽说：“一些极其虚假的事情正在发生。今天做了四次新冠检测。两次测试结果呈阴性，两次测试结果呈阳性。同样的机器，同样的检测，同样的护士。来自（美国）BD公司的快速抗原检测。”

尽管特斯拉CEO马斯克确诊新冠的结局看起来像是一场闹剧，但其实任何人的生命在疫情面前都是脆弱且宝贵的。针对新冠肺炎，马斯克总在推特上抛出一些有争议的言论。如今的马斯克4次新冠检测2次阳性事件，其实跟马斯克过往的风格比较一致。

今年3月，马斯克发推文称，“孩子基本上可以免疫，有疾病的老年人比较易感。当一家老小齐聚一堂，孩子与祖父母之间的密切接触可能是最危险的。”马斯克确实在某些方面很令人钦佩，但是关于疫情的过激言论却不被人们支持，甚至屡屡被批评。

除此之外，马斯克还在推特上称，“对新型冠状病毒恐慌是愚蠢的”、“恐慌的危险仍然远远超过了新冠肺炎的危险，如果我们过度分配医疗资源给新冠肺炎，就将以治疗其他疾病为代价”。如今特斯拉CEO马斯克确诊新冠，估计他也笑不出来了。



特斯拉CEO马斯克确诊新冠

事实上马斯克质疑新冠检测并非首次，7月1日，马斯克在推特上称，“有很多新冠肺炎假阳性弄乱了数字。即使是假阳性率为5%的测试，也会显示出1700万新冠肺炎假病例，即使实际上一个也没有。”马斯克4次新冠检测2次阳性，表明再次质疑。

面对马斯克针对新冠疫情的不当言论，比尔盖茨（Bill Gates）也曾做出过批评“马斯克不太参与疫苗，他制造了不错的电动汽车，在火箭领域的工作做得也很好。所以他可以谈论这些事。我希望他不要混淆他没有过多参与的领域。”

特斯拉CEO马斯克确诊新冠，如今再看更像是一场闹剧，所谓闹剧就是没有赢家。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉CEO马斯克确诊新冠 曾对疫情不当言论引发众怒http://news.zol.com.cn/756/7569485.html