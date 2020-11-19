重磅！“苹果税”从30%降至15%，苹果挥刀自割为哪般？

今日最新消息，苹果公司宣布计划将于2021年把App Store的佣金从每年30%降至15%，仅限于年度100万美元佣金以内的中小型开发者和企业。此消息一出引起业界巨震，著名的30%抽成“苹果税”一直是业界争议的焦点，苹果此番“自断财路”究竟意欲何为？

01 激活微循环

苹果挥刀自割为哪般？按照苹果的说法，新计划推出将让小企业和独立开发者在冠状病毒大流行期间进行创新和发展。苹果认为许多iOS应用开发者应该可以获得这个计划，不过苹果并没有透露2800多万注册应用制作商中符合条件的比例，以及对收入的影响。



苹果挥刀自割为哪般？

很显然，苹果此举最直接的目的就是为其IOS生态补充新鲜的血液，并重新激活IOS生态的微循环。在如今移动互联网已经逐渐走入寡头割据的时代，比如腾讯系和阿里系的产品已经已经渗透至用户的方方面面，中小型开发者根本没有实力与其竞争。

店大欺客，反之客大也会欺店。回顾近些年无论是微信小程序的霸道，还是Epic《堡垒之夜》的争端，显然苹果对这些大开发者的控制力正在被削弱，因此苹果需要“制衡”。大动脉必不可少，但微循环也很重要，两者相得益彰且相互制衡，苹果此招秒矣！

02 孕育再创新

记得当年苹果刚刚推出App Store前些年，存在大量个人开发者推出的小而精的App，而如今近乎绝迹。恰恰这部分开发者更有可能孕育创新，而非那些早已经僵化的互联网巨头。配比失衡让IOS生态“营养不均衡”，并且加剧了苹果IOS生态的创新力缺乏。



苹果需要再次激发创新

钱是最好的催化剂，苹果把App Store佣金抽成直接从30%降低至15%，这对于个人以及中小开发者来讲无疑是巨大的吸引，刺激优质的开发者进行创作。而设定的100万美元的红线，又足以保证大动脉供血持续畅通，苹果不仅是“杀富济贫”，更是一举两得。

尤其是在后疫情时代，苹果似乎也意识到了趋势的变化。大公司的活力正在加速衰减，传统公司与个人之间的关系正在瓦解。天下大势合久必分，未来基于云和万物互联技术令个人创造者成为新趋势。抓住这些新锐且乐于迎接挑战的创作者，无疑就是抓住了未来。

03 重塑PC生态

对于苹果而言，几乎没有什么商业动作是偶然的，都是经过精心计算和全盘推演的结果。以至于苹果脚下每走一步，眼睛却看得是培育出整个新生态。比如当年的Face ID培育了3D视觉沿用至今，如今小小的磁吸更开发出各种外设，极大的提升其盈利能力。



苹果加速双端融合培育M1生态

2005年，乔布斯宣布苹果公司的Mac将采用英特尔处理器。如今15年过去了，基于ARM架构的苹果自研M1处理器问世了。很显然，M1处理器是苹果公司15年来最大的改变，当别人还在惊叹于其性能的强化，而我却惊叹于苹果第一个实现了手机和PC的融合。

手机和电脑一条“芯”，意味着它们不同的应用如今天堑变通途，更意味着曾如一片浩瀚死海的传统PC市场将被再次激活。大量的传统PC应用需要适配到苹果M1生态，并且需要培育更多的双端融合的创新应用，苹果面向中小开发者“降税”，俨然一场全民革命。

结束语：

我不是无脑买的果粉，也不是吹上天的股票经纪，但是如果苹果能够重新洗牌传统PC市场，并带来双端融合的创新发展，那么未来三万亿美元市值可期！

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