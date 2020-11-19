小米是中低端贴牌组装厂？雷军首次正面回应三大误解

提起小米品牌，人们首先想到的可能是性价比。尽管目前小米已经开始成功的覆盖到中高端市场，但是人们对其传统的认知一时还难以改变。近日，小米董事长兼CEO雷军在某大型会议公开演讲时，首次正面回应了人们对小米的三大误区：中低端，代工，没技术。



雷军首次正面回应三大误解

他表示，过去十年小米成长很快，但外界也有很多误解。高瓴资本的张磊跟我聊了非常多的内容，聊的过程中我越来越理解到大家对小米的误解还挺多的。

雷军总结了这次谈话中提到的外界对小米的三大误解：

一是认为小米产品都是中低端。

雷军表示，今年小米通过6999元的小米10至尊纪念版和19999元的透明电视，证明了小米在高端市场也能立足。

第二个误解是小米的产品都是代工的，贴牌的。

雷军表示自己听完以后也挺郁闷的，其实代工也是一种非常先进的生产模型，为什么大家对代工有误解？”

第三个误解是认为小米没技术。

雷军认为，小米处在全球竞争最激烈的领域，有苹果、三星、华为，没有立足之本根本活不下去。

根据IDC数据，2020年第三季度，小米手机全球出货量4650万台，市场份额13.1%，同比增长42%。11月5日开场的小米开发者大会上，雷军正式分享了这则消息。据悉，小米集团2020年整体研发预算超过100亿，接近科创版上市公司研发预算总和的一半。

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